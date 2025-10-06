Traina a braccia cinque aerei storici da 3500 chili: l’ultima impresa di Alex Camera

Treviso, 6 ottobre 2025 - Un'altra straordinaria impresa per Alex Camera. L'atleta pordenonese specializzato in sport estremi ha conseguito un nuovo record mondiale nell'ambito del trascinamento di oggetti di particolare peso e dimensioni. Camera è riuscito infatti a trainare di forza, con l'aiuto di braccia e gambe, ben 5 aerei storici dal peso complessivo di 3500 chilo per 10 metri nel tempo di 10.74 secondi. Per battere questo nuovo record l'atleta ha scelto come cornice gli splendidi paesaggi verdi intorno a Nervesa della Battaglia (Tv), dove ha sede la fondazione dedicata all'aeronautica Jonathan Collection.

Il record di Alex Camera

Già nel mese di luglio 2023, sempre nella medesima zona, Alex Camera si era reso protagonista di un'impresa simile a quella compiuta recentemente. Solo con l'uso delle gambe, infatti, Alex aveva trascinato quattro velivoli storici per un peso complessivo di 2.340 chili per 15 metri in un tempo equivalente a due minuti e trentasei secondi. Nel corso di un'esibizione risalente al 2024, invece, l'atleta estremo aveva trainato fuori dall'hangar il bombardiere 'Caproni', appartenuto a Gabriele d'Annunzio e pesante circa 4 tonnellate. In questo caso l'impresa non consistette in un record, ma venne comunque riconosciuta come prestazione di altissimo livello internazionale. Questa volta, invece, Camera ha superato anche sé stesso riuscendo in una missione quasi impossibile, nella quale è riuscito a trasportare 3500 kg in un tempo pari a 10.74 secondi. Una prova che è stata assistita, come capita in queste circostanze, da una squadra di cronometristi e un perito che ha registrato i dati ufficiali come tempo, pesi, pendenza della pista e numero di spettatori. Tra le altre imprese compiute da Alex Camera si ricordano le due esibizioni sulla teleferica del lago di Sauris, il trattenimento di una locomotiva a Primolano e una prova con moto da corsa a Valinis e Jesolo: ormai da anni da anni il friulano è noto al pubblico per via delle sue abilità di forza.

La fondazione Jonathan Collection

Gli aerei utilizzati dal 36enne atleta friulano, conosciuto anche come il Maciste di Pordenone, appartengono alla fondazione Jonathan Collection di Giancarlo Zanardo. Si tratta di una tipologia di museo dell'aeronautica, che colleziona e fa volare alcuni dei più famosi velivoli storici mai esistiti. E' possibile, ad esempio, ammirare fedeli riproduzioni originali di pezzi di storia quali il Flyer dei fratelli Wright, che ha compiuto il primo volo a motore nel 1903, e il triplano Fokker del Barone Rosso, usato durante i combattimenti della Prima Guerra Mondiale. A Nervesa, inoltre, sono stati edificati gli hangar, resi del tutto simili a quelli dell'epoca, e sono state migliorate le condizioni della pista per il decollo e l'atterraggio dei mezzi. Una pista dove non è stato semplice correre l'impresa, trattandosi di una strada in terra battuta e dalla difficile scorrevolezza.