Chi è Alessio Lapice, l’attore di Ippazio Calogiuri in Imma Tataranni

Roma, 18 ottobre 2023 – Si è conclusa lo scorso 16 ottobre su Rai 1 la terza stagione della fiction ‘Imma Tataranni - Sostituto procuratore’, uno dei prodotti seriali più amati e seguiti dal pubblico degli ultimi anni. Ancora una volta i telespettatori hanno dunque assistito alle avventure del personaggio protagonista interpretato da Vanessa Scalera e, tra gli altri, anche di quelle del suo fidato maresciallo Ippazio Calogiuri, al suo fianco fin dalla prima stagione. Quest’ultimo ha il volto di Alessio Lapice, attore classe 1991 con una carriera già piuttosto lunga alle spalle. Vediamo tutti i suoi traguardi fino a questo punto.

Chi è Alessio Lapice

Lapice, napoletano DOC, nasce nel capoluogo campano il 12 agosto del 1991. Inizia ad avvicinarsi al mondo della recitazione intorno ai 17 anni, quando partecipa insieme ad alcuni amici ad un laboratorio teatrale. Dopo aver completato le scuole superiori si trasferisce a Roma, dove inizia a formarsi presso la prestigiosa l'accademia Duse International di Giuseppe Perruccio e Francesca De Sapio, per poi proseguire gli studi affiancato da Michael Margotta e da Ivana Chubbuck e, successivamente, presso il Centro Sperimentale di Cinematografia. Il suo debutto sul piccolo schermo arriva nel 2015 con la sua partecipazione alla fiction Rai 1 ‘Sotto copertura’. Arriva poi per lui l’occasione di recitare nella decima stagione del serial ‘Don Matteo’ e, nello stesso anno, alla miniserie russa ‘Endless Summer’, sotto la direzione di Valentina Vlasova. Il 2016 è per lui l’anno di ‘Fuoco amico TF45 - Eroe per amore’, fiction su Canale 5 con protagonista Raoul Bova: qui reciterà nei panni del caporal maggiore Francesco De Lucia, un paramedico inviato in Afghanistan impegnato in una delle missioni più difficili di tutta la sua carriera. Un altro momento di estrema importanza per il suo percorso è il ruolo che ottiene nella seconda stagione della celebre serie Sky ‘Gomorra’, dove veste i panni dello spietato Alfredo Natale. L’esordio al cinema invece arriva nel 2017 con il film ‘Il padre d’Italia’ al fianco di Luca Marinelli e Isabella Ragonese, anche se per i ruoli da protagonista bisognerà attendere ancora un po’: lo vedremo dunque interpretare personaggi “di primo piano” nei successivi film ‘Tafanos’, ‘Nato a Casal Principe’ ma anche in ‘Il primo re’ di Matteo Rovere, dove veste i panni del celebre fondatore di Roma Romolo, fratello di Remo. Un piccola curiosità: la prestigiosa rivista Forbes l’ha incluso nella lista dei 30 giovani leader del futuro under 30 nella sezione intrattenimento.

Gli ultimi sviluppi del personaggio di Ippazio Calogiuri

Tra un progetto e l’altro Lapice porta ancora avanti la sua collaborazione con la serie che tante soddisfazioni gli ha regalato in questi anni. Piano piano il suo personaggio inizia ad avvicinarsi sempre di più a quello della carismatica Imma, per poi innamorarsene. Anche la donna ha un’infatuazione per il collega, ma nessuno dei due ha il coraggio di dichiararsi. Tutto sembra essere sul punto di finire quando lui finisce in coma alla fine della seconda stagione, coinvolto in una sparatoria in cui l’obiettivo è in realtà il personaggio di Romaniello. L’inizio della terza stagione si apre, per la gioia dei suoi fan, con il suo risveglio in ospedale.

