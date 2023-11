Alessandro Cecchi Paone annuncia: “Io e Simone sposi il 22 dicembre”

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sposano. L'annuncio era già stato dato qualche mese fa, ma ora c'è la data ufficiale. A raccontare tutto è lo stesso giornalista, che all'Adnkronos ha annunciato come sarà la cerimonia, dove e quando si terrà.

"La cerimonia - racconta Alessandro Cecchi Paone - verrà officiata dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che ci tiene molto ad esserci, e come testimoni avrò accanto a me due donne straordinarie e fondamentali per mia vita, la mia ex moglie Cristina, che viene apposta per me da Madrid, ed Emma Bonino, la mia donna di riferimento della politica e delle unioni civili''.

''Sabato 22 dicembre nella Sala d’onore del Maschio Angioino del Comune di Napoli mi sposerò'' ha aggiunto. A spiegare perché la location scelta è Napoli è stato lo stesso Alessandro Cecchi Paone: " Anzitutto per la grande affettuosa amicizia che ho con il sindaco che dura da quando lui era Rettore dell’università di Napoli e poi ministro della Ricerca e anche perché Napoli è una città a cui sono molto legato, c’ho vissuto e ho frequentato la quinta elementare e la prima media per motivi di lavoro di mio padre e poi perché da 25 anni insegno all’università di Napoli Scienze della comunicazione e ci vado tutte le settimane. Anche le mie vacanze le faccio sempre nella casa di famiglia a Positano che è un’appendice napoletana''.

Un’unione vera, quindi, quella fra Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. Un’unione nella quale in pochi credevano prima della partecipazione della coppia all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Reality show che, peraltro, i due concorrenti hanno lasciato poche settimane dopo l’inizio. Oggi Cecchi Paone e Antolini si sposano e l’augurio è che possano rimanere insieme per tutta la vita.