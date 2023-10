Alessandra Ferri scelta per guidare il Balletto di Vienna

Alessandra Ferri succederà a Martin Schläpfer alla guida del Balletto di Stato di Vienna a settembre 2025. Lo hanno annunciato il direttore dell’Opera di Vienna Bogdan Roscic e la direttrice della Volksoper Lotte de Beer. Ferri è riuscita a prevalere su altri 39 candidati grazie alla sua concezione artistica e ai suoi piani per il futuro sviluppo del Balletto di Stato di Vienna, è stato detto in una conferenza stampa. "I colloqui con lei sono stati particolarmente stimolanti per me e Lotte de Beer", ha dichiarato Roscic. "L’abbiamo trovata incredibilmente analitica durante i colloqui". Ferri, 60 anni, si è detta "incredibilmente onorata" del nuovo incarico. "È come se tutti i miei sogni si fossero avverati e che ora fosse il momento giusto per condividere la mia esperienza".