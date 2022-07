Alessandra Amoroso infiamma San Siro. Kolossal pop con superband e ballerini

Milano, 14 luglio 2022 - Tutto in una notte. Sotto la luna dello Stadio di San Siro, ieri Alessandra Amoroso ha provato a dribblare lo scetticismo di trovarla sul palco di Stones ed Elton John con un eccitato kolossal pop accolto da quasi 42mila fan col boato di un gol di Lukaku. "Il cielo è per noi, so cosa vuoi" ha cantato in quella AleAleAle scelta per dar fuoco alle polveri con lo sguardo perso tra l’Orsa Minore e i tramonti di Monet. E alla “Big Family” approdata a Milano da ogni dove per sostenerla in questa sua prima notte “à la Céline Dion” e subito è sembrato che i sette tour e 199 concerti di una vita (a colori) fossero arrivati solo per rendere più grande questo duecentesimo gol. “Sandrina” c’era già stata tra quegli spalti con l’armata rosa di “Amiche per l’Abruzzo”, ma ieri il nome in cartellone era solo suo e ha voluto godersi il momento, sostenuta da una band di otto musicisti, da un’orchestra di 47 elementi, e dalle coreografie di 90 ballerini.

Show totale a cui non è mancato neppure l’apporto di amici incrociati nel corso di questi tredici anni di cammino come Dardust in Amore e Difendimi per sempre , e i Boomdabash nelle inevitabili Mambo salentino e Karaoke che hanno scatenato gli spalti e creando lo scompiglio tra le sedie allineate sul prato sotto al palco. Trentacinque canzoni in tutto, fra cui una dozzina dell’ultimo album Tutto accade , uscito in autunno e arrivato al disco d’oro, e diversi medley tra cui quello di una Stupida unita a È vero che vuoi restare e Sul ciglio senza far rumore fusa con Urlo e non mi senti . Su Forza e coraggio bauli sulla scena per ricordare le difficoltà di quei lavoratori dello spettacolo ricordati al Festival di Sanremo e con cui è scesa in piazza a Roma. Come pianificato da altri colleghi pure la cantante salentina sceglie di cristallizzare l’esperienza degli stadi in uno spettacolo indoor, programmando dopo gli stadi i palasport, con le otto tappe di quel Tutto Accade Tour atteso al via il 29 novembre dal Pala Florio di Bari con tappe pure all’Unipol Arena di Bologna il 6 dicembre e al Nelson Mandela Forum di Firenze il giorno successivo.