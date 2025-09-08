“Alessandra Amoroso e Valerio Pastore genitori, è nata Penny”

Milano, 8 settembre 2025 – Alessandra Amoroso e Valerio Pastore sarebbero diventati genitori. “Sarebbero”, perché per ora si tratta di indiscrezioni. Penelope, conosciuta ormai dai fan della cantante salentina con il vezzeggiativo Penny, sarebbe nata in queste ore. Che il mese di settembre avrebbe portato Alessandra Amoroso e il compagno, futuro marito, a diventare genitori era praticamente certo visto che la stessa cantante aveva spiegato che il termine per la nascita era fissato proprio in questi giorni.

Penny è però diventata famosa ben prima di venire al mondo, visto che ha di fatto accompagnato mamma Alessandra in tutti i concerti estivi: “È bello stare sul palco insieme a lei” ha raccontato ultimamente la cantante. Che nel corso dell’ultima estate ha osservato ben pochi giorni di riposo, essendo sempre impegnata sul palcoscenico.

La quale proprio sul palco, anzi nel backstage, del concerto alle Cave del Duca di Lecce ha vissuto un’emozione ulteriore con la proposta di matrimonio avanzata dal compagno Valerio Pastore. “Sei impazzito?” ha domandato esterrefatta Alessandra Amoroso subito prima di esclamare il proprio “sì” alla proposta.

Dall’arrivo di Penny all’organizzazione del matrimonio: i prossimi saranno mesi molto impegnati e impegnativi per lei e il compagno. Mesi che vedranno anche la vicinanza della Big Family, l’affettuosa fanbase che segue Alessandra Amoroso ormai da anni. E che certamente amerà sin da subito anche la piccola Penny.