Alessandra Amoroso incinta, chi è il papà di Penny, la prima figlia della cantante

Alessandra Amoroso ha annunciato attraverso i suoi canali social di essere in dolce attesa. In un post emozionante, ha condiviso una fotografia in cui il compagno, Valerio Pastore, le bacia affettuosamente il ventre, che darà alla luce una bambina fra 6 mesi. Nella didascalia, la cantante ha scritto:

"Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella... e sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite! Ti amiamo già Penny, non vediamo l'ora di averti tra le nostre braccia... Settembre è vicino".

L'annuncio della gravidanza

L'annuncio della gravidanza è arrivato su Instagram attraverso una bella foto evocativa in bianco e nero ed è stato accolto con entusiasmo dai fan e dai colleghi di Alessandra. Numerosi artisti hanno espresso le loro congratulazioni attraverso i social media, manifestando gioia e affetto per la lieta notizia. La scelta del nome "Penny" (Penelope?) per la futura bambina ha suscitato curiosità e apprezzamento, aggiungendo un ulteriore tocco di dolcezza all'annuncio.

Alessandra Amoroso diventa mamma

Originaria di Galatina (in provincia di Lecce), Alessandra Amoroso ha raggiunto la notorietà nel 2009 vincendo l'ottava edizione del talent show "Amici di Maria De Filippi". Da allora, ha costruito una importante carriera nel panorama musicale italiano, pubblicando diversi album di successo e collezionando numerosi premi e riconoscimenti. Complici le apparizioni a importanti contest (Sanremo compreso) e a diversi featuring, la sua voce potente e la sua capacità interpretativa le hanno permesso di conquistare un pubblico sempre più ampio, rendendola una delle artiste più amate in Italia. Anche per il suo coraggio nel denunciare l’odio social degli haters nei suoi confronti.

Chi è Valerio Pastore

Il compagno della Amoroso è Valerio Pastore, finora sconosciuto alla maggior parte del pubblico. È nato nel 1994 a Eboli, in provincia di Salerno, di otto anni più giovane della cantante. Di professione è tecnico del suono, ha collaborato con vari artisti e produzioni nel settore musicale, costruendosi una solida reputazione nel campo. Nonostante la sua vicinanza al mondo dello spettacolo, Valerio ha sempre mantenuto un profilo discreto, lontano dai riflettori.

La loro relazione è iniziata nel 2021, poco dopo la conclusione della lunga storia d'amore della cantante con il produttore musicale Stefano Settepani. Nonostante la differenza d'età, la coppia ha dimostrato fin da subito una forte sintonia e complicità, condividendo la passione per la musica che li ha uniti sia professionalmente che personalmente. Ora la dolce attesa fino a settembre.