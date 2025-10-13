Alessandra Amoroso contro le fake news sulla salute della figlia: “Sono tutte bugie”

Roma, 13 ottobre 2025 – Alessandra Amoroso smentisce i presunti problemi di salute di Penelope, la sua primogenita, con un post social piuttosto pungente pubblicato sui suoi profili ufficiali. Secondo quanto riportato da diversi siti clickbait nei giorni scorsi, la bambina soffrirebbe di una grave patologia ossea ma, fortunatamente, si tratta solo di una fake news.

Le immagini incriminate

Ad alimentare la fake news su Penelope, nata lo scorso 6 settembre, sono state alcune immagini rubate dai fotografi nei giorni scorsi. Negli scatti si vede, infatti, la cantante vincitrice dell’ottava edizione di ‘Amici’ in compagnia di Valerio Pastorelli – suo compagno e futuro marito – e della piccola Penelope uscire dallo studio di un osteopata infantile.

Le foto hanno fatto immaginare ai più che la bambina potesse avere dei problemi e hanno lanciato un’indiscrezione diventata ben presto una bomba online che ha allarmato i fan dell’artista.

“Potrebbe non sviluppare le ossa”, “le condizioni di Penelope sono più serie di quanto si potesse immaginare”, “il partner di Alessandra Amoroso l’ha lasciata in ospedale dopo aver saputo che la bambina potrebbe non crescere correttamente” sono solo alcuni dei titoli comparsi online che hanno fatto infuriare Amoroso.

Alessandra Amoroso in uno scatto in ospedale dopo la nascita della figlia Penelope (Foto Instagram)

La risposta di Alessandra Amoroso

“Guardo la gente dare il suo peggio in rete e non mi sembra nemmeno che apparteniamo alla stessa specie” ha scritto la cantante sul suo profilo Facebook riportando un collage dei tanti titoli in cui si è imbattuta. E ha, poi, continuato: “Nel caso servisse specificarlo (mi auguro di no!), sono tutte bugie”.

La piccola Penelope, per fortuna, sta bene e la sua è stata molto probabilmente solo una visita di routine che è consigliata per tutti i neonati.

La lotta all’odio online

Non è la prima volta che Alessandra Amoroso si schiera contro la violenza verbale sviluppata in rete. In occasione della sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 2024, l’artista aveva infatti letto pubblicamente i numerosi messaggi pieni di livore e minacce, ricevuti per non aver dedicato abbastanza tempo ai fan nel corso di un suo live ed essersi rifiutata di firmare un autografo.

“Mi sono sentita messa all’angolo, sopraffatta da situazioni che non mi era mai capitato di affrontare” aveva dichiarato, in lacrime, in quell’occasione.

E ancora: “Ogni giorno per mesi ho ricevuto quotidianamente insulti che ovviamente mi hanno ferita profondamente, ma mentre dentro soffrivo, l’unica reazione che riuscivo ad avere verso il mondo esterno era la rabbia. Mentre cercavo di capire come affrontare quell’odio che arrivava dal mondo social, ho capito che ormai la cosa era andata oltre e il giudizio non era rivolto solo alla cantante Alessandra Amoroso ma si stava riflettendo anche su Alessandra come persona”.