Alda Merini moriva il primo novembre: le poesie più belle da leggere oggi

Alda Merini nasce a Milano il 21 marzo 1931, nell’equinozio di primavera, e muore nella stessa città il primo giorno di novembre 2009, giorno dedicati ai Santi, nel momento dell’autunno in cui i cimiteri per un attimo si trasformano, mentre il calore delle luci e dei fiori evoca la memoria dei defunti. Due date simboliche, come lo è stata la sua intera esistenza: attraversata dalla bellezza, ma anche dalla malattia e dal dolore.

Fin da giovanissima mostra un grande talento per la scrittura. Pubblica le prime poesie negli anni Cinquanta, incoraggiata da Giacinto Spagnoletti e Giorgio Manganelli, che riconoscono in lei una voce nuova, visionaria, piena di grazia e ferocia insieme. Poi, tra il 1965 e il 1972, vive il periodo più drammatico: i lunghi ricoveri nell’Ospedale Psichiatrico Paolo Pini, dove la malattia mentale e l’isolamento diventano parte della sua esperienza poetica.

Solo nel 1978, con la Legge Basaglia, il sistema manicomiale comincia a essere riformato. Per Alda Merini, la poesia resta un’ancora di salvezza, un linguaggio per dire l’indicibile. Come scriverà più tardi: “Io non ho bisogno di denaro, ho bisogno di sentimenti”.

Alda Merini e il miracolo della parola

Dopo anni di silenzio, la sua voce torna a imporsi negli anni Ottanta, quando pubblica L’altra verità. Diario di una diversa, nel 1986. È un libro potente, autobiografico, in cui la poetessa racconta la vita nel manicomio con sguardo lucido e compassionevole. Non cerca pietà, ma verità.

Seguiranno raccolte che diventeranno pietre miliari: Vuoto d’amore (1991), Ballate non pagate (1995), Superba è la notte (2000). La poesia per Merini è carne e spirito, ferita e guarigione. I versi sono intensi, spesso improvvisi, scritti di getto su fogli sparsi, biglietti, tovaglioli.

Negli ultimi anni, la sua casa sui Navigli diventa un luogo quasi leggendario: un piccolo salotto milanese dove artisti, giornalisti e giovani lettori vanno a incontrarla, attratti da quella sua voce ruvida e luminosa, che raccontava con la stessa naturalezza di angeli e di inferni quotidiani.

I libri da leggere per riscoprire Alda Merini

Tra i titoli da cui partire, Fiore di poesia. 1951-1997 rappresenta forse la raccolta più completa: un’antologia che attraversa decenni di scrittura e racchiude la sua essenza, tra passione e dolore. In La pazza della porta accanto la scrittura si fa confessione e dialogo, mentre Il suono dell’ombra. Poesie e prose 1953-2009 offre uno sguardo complessivo sull’arco della sua opera, dalle liriche giovanili alle ultime riflessioni sulla vita e sulla morte.

Da leggere anche L’altra verità. Diario di una diversa, che riporta al cuore dell’esperienza psichiatrica e alla forza della rinascita, e Superba è la notte, raccolta in cui la parola poetica esplode in immagini violente e sublimi.

Infine, uno sguardo intimo arriva dal volume scritto dalla figlia Emanuela Carniti, Alda Merini, mia madre (Manni Editore, 2019): un ritratto privato, commosso, che restituisce la dimensione quotidiana di una donna fragile e indomita, capace di fare della poesia la propria forma di sopravvivenza.

Una voce che non smette di parlare

Alda Merini è oggi una delle voci più amate e lette della letteratura italiana. Le sue parole continuano a risuonare come un canto di libertà contro ogni forma di emarginazione. Nella sua scrittura convivono fede e sensualità, dolore e ironia, follia e lucidità.

Ricordarla nel giorno della sua morte è un’occasione per tornare alle sue poesie e lasciarsi attraversare da quel modo irripetibile che aveva di raccontare la vita: come una ferita, ma anche come un miracolo.