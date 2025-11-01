Giovedì 30 Ottobre 2025

È già campagna per le Politiche

Bruno Vespa
MagazineAlda Merini moriva il primo novembre: le poesie più belle da leggere oggi
1 nov 2025
REDAZIONE MAGAZINE
  3. Alda Merini moriva il primo novembre: le poesie più belle da leggere oggi

Nel giorno della sua scomparsa, un ricordo della poetessa dei Navigli che ha trasformato il dolore in arte. Dai versi di La pazza della porta accanto a Fiore di poesia, i libri che raccontano la sua voce immortale

Alda Merini è morta il 1° novembre del 2009

Per approfondire:

Alda Merini nasce a Milano il 21 marzo 1931, nell’equinozio di primavera, e muore nella stessa città il primo giorno di novembre 2009, giorno dedicati ai Santi, nel momento dell’autunno in cui i cimiteri per un attimo si trasformano, mentre il calore delle luci e dei fiori evoca la memoria dei defunti. Due date simboliche, come lo è stata la sua intera esistenza: attraversata dalla bellezza, ma anche dalla malattia e dal dolore.

Fin da giovanissima mostra un grande talento per la scrittura. Pubblica le prime poesie negli anni Cinquanta, incoraggiata da Giacinto Spagnoletti e Giorgio Manganelli, che riconoscono in lei una voce nuova, visionaria, piena di grazia e ferocia insieme. Poi, tra il 1965 e il 1972, vive il periodo più drammatico: i lunghi ricoveri nell’Ospedale Psichiatrico Paolo Pini, dove la malattia mentale e l’isolamento diventano parte della sua esperienza poetica.

Solo nel 1978, con la Legge Basaglia, il sistema manicomiale comincia a essere riformato. Per Alda Merini, la poesia resta un’ancora di salvezza, un linguaggio per dire l’indicibile. Come scriverà più tardi: “Io non ho bisogno di denaro, ho bisogno di sentimenti”.

Alda Merini e il miracolo della parola

Dopo anni di silenzio, la sua voce torna a imporsi negli anni Ottanta, quando pubblica L’altra verità. Diario di una diversa, nel 1986. È un libro potente, autobiografico, in cui la poetessa racconta la vita nel manicomio con sguardo lucido e compassionevole. Non cerca pietà, ma verità.

Seguiranno raccolte che diventeranno pietre miliari: Vuoto d’amore (1991), Ballate non pagate (1995), Superba è la notte (2000). La poesia per Merini è carne e spirito, ferita e guarigione. I versi sono intensi, spesso improvvisi, scritti di getto su fogli sparsi, biglietti, tovaglioli.

Negli ultimi anni, la sua casa sui Navigli diventa un luogo quasi leggendario: un piccolo salotto milanese dove artisti, giornalisti e giovani lettori vanno a incontrarla, attratti da quella sua voce ruvida e luminosa, che raccontava con la stessa naturalezza di angeli e di inferni quotidiani.

I libri da leggere per riscoprire Alda Merini

Tra i titoli da cui partire, Fiore di poesia. 1951-1997 rappresenta forse la raccolta più completa: un’antologia che attraversa decenni di scrittura e racchiude la sua essenza, tra passione e dolore. In La pazza della porta accanto la scrittura si fa confessione e dialogo, mentre Il suono dell’ombra. Poesie e prose 1953-2009 offre uno sguardo complessivo sull’arco della sua opera, dalle liriche giovanili alle ultime riflessioni sulla vita e sulla morte.

Da leggere anche L’altra verità. Diario di una diversa, che riporta al cuore dell’esperienza psichiatrica e alla forza della rinascita, e Superba è la notte, raccolta in cui la parola poetica esplode in immagini violente e sublimi.

Infine, uno sguardo intimo arriva dal volume scritto dalla figlia Emanuela Carniti, Alda Merini, mia madre (Manni Editore, 2019): un ritratto privato, commosso, che restituisce la dimensione quotidiana di una donna fragile e indomita, capace di fare della poesia la propria forma di sopravvivenza.

Una voce che non smette di parlare

Alda Merini è oggi una delle voci più amate e lette della letteratura italiana. Le sue parole continuano a risuonare come un canto di libertà contro ogni forma di emarginazione. Nella sua scrittura convivono fede e sensualità, dolore e ironia, follia e lucidità.

Ricordarla nel giorno della sua morte è un’occasione per tornare alle sue poesie e lasciarsi attraversare da quel modo irripetibile che aveva di raccontare la vita: come una ferita, ma anche come un miracolo.

