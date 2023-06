Albanese all’Arena di Verona Il debutto con la regia di Rigoletto

Debutta all’Arena di Verona Antonio Albanese (58 anni), con la nuova produzione del Rigoletto di Verdi, in scena per il centesimo Arena di Verona Opera Festival. Il capolavoro verdiano, in programma dal primo luglio al 4 agosto 2023, è la seconda nuova produzione che il Festival propone nella stessa edizione, dopo l’Aida inaugurale. Con la sua regia, Albanese omaggerà il grande cinema neorealista italiano, ambientando l’opera negli anni ’50, in un "paesaggio padano, malsano e stagnante". Protagonisti 4 grandi baritoni nella parte del giullare di corte: Roman Burdenko (1 luglio), Ludovic Tézier (7), Luca Salsi (20), Amartuvshin Enkhbat (4 agosto). Nel cast poi Rosa Feola e Juan Diego Flórez; sul podio Marco Armiliato.