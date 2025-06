Alba e tramonto, i concerti. Emozioni con Neri e Finardi

Il Festival dell’Appennino, inclusivo di natura è una delle manifestazioni turistico-culturali ed enogastronomiche più attese dell’anno, giunto alla sua sedicesima edizione, prevede 27 appuntamenti che si stanno svolgendo tra il 4 maggio e il 12 ottobre in 28 Comuni distribuiti nelle quattro regioni dell’Appennino centrale colpite dal sisma del 2016-2017: Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Un’opportunità per riscoprire insieme l’identità profonda dell’Appennino centrale attraverso escursioni che toccheranno anche 9 cammini naturalistici e spirituali e borghi che custodiscono un prezioso patrimonio culturale, storico, artistico e di tradizioni, che vogliono rilanciarsi, crescere, attrarre nuovi visitatori.

Il cartellone si compone di 16 concerti, 7 spettacoli teatrali e 6 rappresentazioni di circo contemporaneo, con la partecipazione di artisti di fama nazionale. La manifestazione è promossa dal Commissario Straordinario al sisma 2016 e dal BIM Tronto, con la collaborazione dei BIM Vomano-Tordino Teramo, Nera-Velino Cascia e Rieti. Decisamente da non perdere è l’appuntamento in programma domenica 22 giugno ’Dall’Alba al tramonto’, in concomitanza con il solstizio d’estate. Si inizierà con un concerto all’alba a Cupra Marittima (AP) dedicato alla ‘Dea Cupra’ con Frida Neri e si concluderà al tramonto ai Pantani di Accumoli (RI) con il concerto di Eugenio Finardi. Una data imperdibile per scoprire come nell’arco di un’ora sia possibile passare dal mare ai monti nel cuore dell’Appennino centrale. Il concerto all’alba inizierà alle ore 5 al Parco ‘Padre Emilio Martelli’ sul lungomare di Cupra Marittima, al termine alle ore 6 sarà possibile fare colazione nelle strutture ricettive per poi spostarsi in auto nel luogo dell’escursione, sempre a Cupra Marittima, con l’Anello del Canion: partenza ore 7, con un percorso ad anello di 2 ore con dislivello di 110 mt. Al termine dell’escursione sarà possibile scegliere autonomamente come proseguire la mattinata.

L’appuntamento con la seconda parte del programma infatti è alle ore 18 ai Pantani di Accumoli (RI) con il concerto al tramonto di Eugenio Finardi. Si potrà parcheggiare a Forca Canapine e raggiungere poi a piedi la zona del concerto lungo una strada bianca che dista 20 minuti. Al termine del concerto si ritornerà autonomamente alle auto con la possibilità di cenare nelle strutture ricettive presenti nella zona e godere dello spettacolo naturale del posto, nel cuore del Parco di Monti Sibillini. Per maggiori informazioni sul programma completo e sulle modalità di partecipazione agli eventi, www.festivaldellappennino.it

Valerio Rosa