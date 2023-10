Alba e la memoria di Monica Vitti: "La evoco solo, ma è entrata in me"

Meravigliosa Vitti. Risplendono il suo bellissimo volto e il suo immenso talento nei frammenti di film da lei interpretati che come in un mosaico compongono quella sorta di omaggio, di tributo denso d’amore e di ammirazione, che le ha dedicato Roberta Torre. Mi fanno male i capelli, presentato ieri in concorso alla Festa del Cinema di Roma (e da oggi nelle sale), con Alba Rohrwacher, non a impersonare ma a evocare la grande attrice scomparsa nel febbraio dello scorso anno.

Monica, il personaggio interpretato da Alba Rohrwacher, sta perdendo la memoria ed è soltanto identificandosi con i personaggi interpretati dalla Vitti, e dialogando con loro, e poi anche con Alberto Sordi, che riesce a dare ancora un senso alla sua vita. E il marito (Filippo Timi), innamoratissimo, la asseconda. Spiega Roberta Torre: "In realtà questo è principalmente un film sulla memoria. Lavorando da molti anni sul tema della memoria, mi sono imbattuta in tanti personaggi. Uno di loro, parecchio strampalato, è Johnny Rotten dei Sex Pistols che, quando la moglie ha perso la memoria, lui l’ha assistita in maniera devota, con amore, per tantissimi anni, fino alla fine. Questa storia mi aveva colpito molto perché tutti gli dicevano, ma adesso che farai? La tua vita cambierà tantissimo. E lui rispondeva, non mi interessa niente, l’unica cosa che mi importa è che lei si ricordi di me".

E la ricerca sulla memoria l’ha portata poi verso Monica Vitti, molto presto e poi per molti anni malata di Alzheimer. "Anche la storia di Monica Vitti per me è stata emblematica, perché leggendo i suoi libri, Sette sottane e altri in cui racconta la sua vita, ho trovato molte riflessioni sulla memoria e sulla perdita della memoria, e questo anche in anni giovanili. Perché lei ha sempre detto: ai fatti prediligo le emozioni. È qualcosa di straordinario che un’attrice, per la quale la memoria è fondamentale, un baluardo, voglia perderla".

Nessun riferimento a Roberto Russo, rimasto sempre accanto alla Vitti. "Ognuno poi in un film vede ciò che vuole, ma certamente – precisa Roberta Torre –- non è mai stata mia intenzione un richiamo del genere. Ho parlato con Roberto Russo e era contento che si facesse il film, al quale lavoro dal 2018, ma non l’ha ancora visto". E anche Alba Rohrwacher precisa: "Non interpreto Monica Vitti, non mi permetterei. Evoco il personaggio senza incarnarlo. E anche gli abiti creati da Massimo Cantini Parrini si ispirano a quelli della Vitti, non ne sono una riproduzione".

Costumi realizzati nella stessa sartoria dove fu confezionato quello indossato dalla Vitti in Polvere di stelle. "Quando siamo arrivati in questa sartoria, un sarto, Gabriele, che all’epoca della Vitti era un ragazzino – racconta Alba – ci ha riferito che nella stanza accanto, su un manichino, c’era l’abito originale. Mi ha detto: provalo. E così ho indossato questo abito. È stata una di quelle giornate in cui abbiamo sentito che questo atto d’amore che stavamo realizzando per Monica Vitti, da qualche parte godeva di una protezione celeste".

Sono molti i frammenti dei film interpretati dalla Vitti che compaiono in Mi fanno male i capelli (titolo che è una citazione da Deserto rosso): da Teresa la ladra a L’eclisse, da Amore mio aiutami a Polvere di stelle e altri. "Non ho messo il repertorio della Vitti a supporto della storia. Ho prima scritto la sceneggiatura e tutte le battute – spiega la regista – e poi ho cercato i film con la Vitti che potessero entrare a far parte di quel copione".

Per Alba Rohrwacher un’esperienza particolare. "Per me, attrice e spettatrice di cinema, Monica Vitti è un punto di riferimento: una interprete immensa, sublime, che ha nutrito la mia formazione e il mio immaginario", spiega. E confida: "Con questo film, il rapporto si è consolidato e spostato su un piano ancora più intimo. Arrivare a ipotizzare un dialogo immaginario con lei, è stato un qualcosa di molto profondo che addirittura ha fatto entrare Monica Vitti nel mio inconscio. In quelle settimane e mesi di lavoro, era anche nei miei sogni".