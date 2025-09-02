Alain Delon e le prove mediche inedite: così il figlio minore vuol fare annullare il testamento

Roma, 2 settembre 2025 – Ha denunciato il fratello Anthony e la sorella Anouchka per far annullare il testamento del padre Alain. La battaglia per l’eredità dei Delon rischia di trasformarsi in una saga familiare dopo che il figlio minore dell’attore, Alain-Fabien, ha avviato il procedimento giudiziario perché – secondo quanto scrive Le Monde – sarebbe in possesso di prove mediche inedite che dimostrerebbero come, al momento della firma del secondo testamento, l’icona del cinema, morto il 18 agosto 2024 a 88 anni, non fosse più in grado di intendere e volere. Alain-Fabien, ne chiede quindi l'annullamento.

I tre figli di Alain Delon: Alain Fabien, Anouchka e Anthony

Il testamento impugnato

La notizia del procedimento giudiziario relativo al testamento è stata comunicata ufficialmente ad Anthony (60 anni) e Anouchka (34) da un ufficiale giudiziario. Il testamento impugnato da Alain-Fabien, 31 anni, è il secondo ed è stato firmato a Ginevra. Delon nel documento nomina unica erede Anouchka, correggendo il contenuto del primo testamento, del 2015.

Nel primo documento, Delon divideva il suo patrimonio, valutato in diverse decine di milioni di euro, in 3 parti, 50% ad Anouchka e 25% a ognuno dei due figli maschi. Anche se nel secondo testamento l'unica beneficiaria è Anouchka, anche Anthony viene denunciato in quanto la legge prescrive l'azione contro tutti gli eredi e gli esecutori testamentari di un documento di cui si chiede l'annullamento.

Alain-Fabien porta i fratelli in tribunale

Una prima udienza civile è in programma per il 9 marzo 2026 davanti al tribunale di Parigi. Nella richiesta di annullamento, Alain-Fabien ritiene che il padre, dopo l'ictus del 14 giugno 2019, non aveva più "il discernimento sufficiente" per redigere e firmare un testamento o fare una donazione. Per avvalorare la sua iniziativa, fa valere la sentenza di un tribunale del 2024, 5 mesi prima della morte del padre, in cui la corte si pronunciava per una misura di "tutela rafforzata" in quanto Delon "presentava disturbi cognitivi che alterano l'espressione della volontà".

I rapporti medici inediti

Alain-Fabien, inoltre, vuole anche far annullare una donazione, datata 2023, in favore di Anouchka Delon, alla quale va il 51% delle parti di Adid (Alain Delon International Distribution), la società che detiene il marchio e i diritti all'immagine dell'attore.

Ma la novità è la comunicazione ad Alain-Fabien di diversi rapporti medici riguardanti l'attore a partire dal 2019 rimasti finora inaccessibili nelle mani del medico curante dell'attore.