Alain Delon, perquisita la casa della badante Hiromi Rollin. La denuncia dei figli e l’ombra dell’eredità

Parigi, 26 luglio 2023 – Svolta sul caso Alain Delon. Dopo la denuncia presentata un paio di settimane fa dai figli dell’attore 87enne nei confronti della “dama di compagnia” Hiromi Rollin, è scattata la perquisizione in Francia nella casa della donna.

La famiglia Delon accusa la donna di "molestie morali, appropriazione indebita di corrispondenza e abuso di animali". L’indagine preliminare è quindi entrata nel vivo. I gendarmi della sezione ricerche di Orléans, riferiscono fonti vicine all'inchiesta, hanno avviato le verifiche nell’abitazione della Rollin a Suresnes. Nelle prossime ore l'ex assistente di cinema di Alain Delon verrà ascoltata dagli inquirenti nel corso di un'audizione libera.

La donna, che si presenta come compagna dell'attore, ha sempre negato le accuse che i figli di Delon muovono contri di lei. A inizio luglio il legale degli figli di Delon, Christophe Ayela, aveva affermato che “dall'incidente cardiovascolare di Alain Delon, risalente al 2019”, questa donna “che si è trasferita a casa sua, si mostra sempre più aggressiva, denigra e offende lui e i suoi figli”. Inoltre, “continua a isolare Delon dai suoi parenti, amici e dalla famiglia, usando manovre e minacce. Controlla sistematicamente le sue conversazioni telefoniche e i suoi messaggi privati. Risponde al posto suo, facendosi passare per lui, e tenta di intercettare la sua posta. Impedisce ai suoi figli di andarlo a trovare regolarmente, come peraltro hanno sempre fatto. Si mostra autoritaria, minacciosa, arrivando a maltrattare in modo inaccettabile il cane di Delon”.

La denuncia è stata presentata alla procura di Montargis, nel centro della Francia, dove l'attore possiede una proprietà a Duchy, da Anouchka, Alain-Fabien e Anthony Delon. Quest'ultimo ne ha presentato una seconda contro la stessa badante per "violenze e sequestro su persona vulnerabile”.

I rapporti sono sempre stati tesi tra Hiromi, 66 anni, e i figli dell'attore, che l'avrebbero vista male da subito. Delon ha persino scritto una dichiarazione l'anno scorso in cui affermava di rifiutarsi di sposarla. Per l'avvocato di Hiromi c'è da temere "che vogliano assicurarsi che l'eredità del padre vada a loro integralmente e che nessuna liberalità intervenga a vantaggio di chi condivide la sua vita quotidiana". In effetti per la stampa francese, dietro al braccio di ferro tra i figli della star del cinema francese e la Rollin si profila l'ombra dell'eredità di Delon, detentore di un cospicuo patrimonio.