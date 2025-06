Al via Teatro Festival. C’è anche Topo Gigio. Oltre un mese di eventi

Da domani al 3 agosto torna in versione estiva l’undicesima edizione del Lucca Teatro Festival – Che cosa sono le nuvole?, promosso da La Cattiva Compagnia con il contributo del Comune di Lucca e della Fondazione Crl. Una manifestazione ricca di appuntamenti gratuiti – 27 in totale – fra spettacoli, laboratori, performance di teatro di strada e attività ludico-educative, pensate per coinvolgere bambini, ragazzi e famiglie. Il festival rinnova il proprio impegno per un teatro inclusivo e accessibile, dedicando l’edizione 2025 alla memoria del primo direttore artistico Giovanni Fedeli.

Il tema della nuova edizione è ’Il Teatro che Respira’, simbolo di un’arte viva e attenta al presente, alle emozioni e alle differenze. Tra le novità più rilevanti, la collaborazione con l’ENS – Ente Nazionale Sordi, che curerà la traduzione LIS dello spettacolo ’Quelle Strane Cattive Ragazze’ (13 luglio, Real Collegio), dedicato alle disuguaglianze di genere.

Ad inaugurare il festival sarà Topo Gigio: la figura iconica della televisione italiana e internazionale, amata da grandi e piccini, dopo il Festival di Sanremo e l’Eurovision song contest sarà infatti a Lucca, protagonista di uno spettacolo coinvolgente, dinamico ed esclusivo. Il celebre topolino salirà sul palco domani alle 17.30 all’Auditorium San Romano, con la voce originale di Leo Valli, seguito da meet & greet e photo opportunity. Tra gli appuntamenti più attesi: il Teatro delle Possibilità, la Caccia al Tesoro Ecologica, il Circo Contemporaneo e il Laboratorio Teatrale Anima Elementale. Dieci le location coinvolte in tutta la provincia, da Lucca a Porcari, da Bagni di Lucca a Castelnuovo. Eventi gratuiti fino a esaurimento posti. Prenotazione consigliata ([email protected]). Per laboratori e attività speciali è obbligatoria l’iscrizione su Eventbrite – La Cattiva Compagnia Teatro. Info: [email protected]