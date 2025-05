Al via ’Siamo fuori! L’estate in Frutteto’. Grand Tour Italia apre il salotto sotto le stelle. Laboratori, concerti, ballo e street food

Il Parco Grand Tour Italia, a Bologna, apre ufficialmente la stagione estiva con una novità pensata per chi desidera vivere le serate all’aperto all’insegna del gusto, della convivialità e della musica. Fino al 14 settembre prende il via ’Siamo fuori! L’estate in Frutteto’, la rassegna che animerà lo spazio esterno di Grand Tour Italia ogni giovedì, venerdì, sabato e domenica a partire dalle ore 18, trasformando il Frutteto in un salotto sotto le stelle.

Lontano dall’immaginario del ’Parco al chiuso’, Grand Tour Italia invita i bolognesi, i visitatori e i turisti della città a scoprire il suo lato più fresco e verde: il Frutteto, un giardino curato con sedute comode, tavoli, lucine soffuse e un’atmosfera rilassata e accogliente. Qui, tra alberi da frutto e profumi d’estate, prende vita un programma serale ricco e trasversale, pensato per coinvolgere ogni fascia d’età.

Dalle ore 18 intrattenimento per bambini con laboratori creativi e attività a cura di Slow Food e di altri partner culturali. Dalle 19 alle 22 musica dal vivo con concerti e artisti selezionati per creare il sottofondo perfetto per l’aperitivo o la cena. Dalle 22 si alza il volume e il Frutteto si trasforma in una pista da ballo tra balli latini e altri generi musicali, che si alternano nelle settimane, per chiudere la serata con il ritmo giusto.

Street food e cucina regionale completano l’esperienza. Info, https://www.grandtouritalia.it/it/siamo-fuori-l-estate-in-frutteto

E per chi cerca un’esperienza ancora più libera durante i weekend, e non vuole scegliere un solo ristorante, ecco il Picnic GTI, l’evergreen più amato del Parco. Al prezzo fisso di 20 euro, ogni visitatore può comporre il proprio menù selezionando 3 piatti regionali da ristoranti diversi e una bevanda a scelta, da ritirare nei vari ristoranti e gustare dove preferisce, nel Frutteto o nei prati verdi del Parco. Un modo semplice e conviviale per scoprire l’Italia… morso dopo morso.