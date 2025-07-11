Al via ’L’Altro Suono’. Non solo lirica, anche recital e concerti

Il suggestivo Cortile del Melograno, nel cuore del centro storico di Modena, accoglierà da domenica sera la rassegna estiva del Teatro Comunale Pavarotti Freni, con la seconda parte del festival ’L’Altro Suono’. L’apertura (con doppio appuntamento domenica 13 e lunedì 14 alle 21.30) sarà nel segno della lirica e di Don Chisciotte, con un tocco di originalità: l’atto unico ’El retablo de maese Pedro’ che Manuel De Falla compose nel 1923 ispirandosi al famoso cavaliere errante di Cervantes verrà portato in scena con le musiche eseguite dalla Filarmonica del Comunale diretta dal maestro Hirofumi Yoshida, i cantanti Tamon Inoue, Joaquim Cangemi e Isabella Gilli e... sei marionette della storica compagnia Carlo Colla e figli. Sarà affiancato all’altro intermezzo musicale dedicato a Don Chisciotte che venne scritto nel 1746 da Giovanni Battista Martini.

Il cartellone estivo del Comunale di Modena proseguirà poi il 17 luglio con il recital ’Il sesso inutile’ dell’attrice Valeria Solarino (nella foto) che, accompagnata da Maurizio Camardi a sassofoni e duduk, e Francesco Ganassin a clarinetti e ocarina, darà voce alle riflessioni che Oriana Fallaci condusse sulla condizione femminile nel mondo, in anticipo sui movimenti femministi europei degli anni ’70. Fra atmosfere balcaniche e sonorità dixieland si muove il gruppo bolognese Amarcord che il 20 luglio offrirà una rivisitazione ‘leggera’ del folk urbano. Particolarmente emozionante si annuncia poi il concerto del pianista Emanuele Arciuli che il 24 luglio eseguirà una rielaborazione di brani dalla tradizione afro-americana e dei nativi americani. E la chiusura, il 27 luglio, sarà con ’I sogni son desideri’, ovvero Disney in concert, una carrellata delle colonne sonore dei più amati cartoon, eseguite dai solisti dell’Orchestra Filarmonica Italiana negli arrangiamenti di Domenico Clapasson, con la voce di Giorgia Semeraro.

A fine mese il Comunale di Modena... salirà anche in Appennino per alcuni appuntamenti in collaborazione con Cajka Teatro e Natura Fragile: il 29 luglio al parco dei Castagni di Montecreto e il 30 luglio alla Corte Mancante di Fanano la Eko Dance Company, diretta da Pompea Santoro, presenterà la doppia serata ’Il takes 5 to tango’ e ’Il rituale delle tarante’, poi il 31 luglio a Fanano il Gruppo Danza Oggi presenterà ’Rossini vs Bach’. Sempre giovedì 31 si rinnoverà il trekking musicale che, partendo da Montecreto, si snoderà fra antichi metati e alberi secolari, con punteggiature di brani classici.

Stefano Marchetti