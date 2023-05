Al Pacino a 83 anni aspetta il suo quarto figlio: la fidanzata ha 29 anni ed è la ex di Mick Jagger

Roma, 31 maggio 2023 – Un fiocco di nascita sta per essere appeso alla porta di Al Pacino. L’attore all’età di 83 anni aspetta un figlio con la sua fidanzata, la produttrice Noor Alfallah, con cui è legato dall'aprile 2022.

Lo ha confermato il suo agente a The Hollywood Reporter dopo che la notizia era stata data per la prima volta sul sito TMZ.

Al Pacino, premio Oscar 1993 per 'Scent of a Woman', ha già una figlia di 33 anni, Julie Marie, avuta con l'ex fidanzata Jan Tarrant, e due gemelli di 22 anni con l'ex Beverly D'Angelo.

Nel 2014, l'attore ha raccontato al New Yorker cosa significhi per lui essere padre, dichiarando che avere dei figli lo ha aiutato a colmare il "legame mancante" che sentiva da quando suo padre lasciò lui, ancora bambino, e sua madre.

"Sapevo consapevolmente che non volevo essere come mio padre - ha dichiarato all'epoca la star irlandese - volevo essere presente. Ho tre figli. Sono responsabile nei loro confronti. Sono parte della loro vita. Quando non ci sono, è sconvolgente per me e per loro. Quindi questo fa parte della ‘Gestalt’".

All'inizio del mese, anche il co-protagonista de 'Il Padrino Parte II' e buon amico di Pacino, Robert De Niro, ha rivelato di aver recentemente dato il benvenuto al suo settimo figlio a 79 anni.