’Al limite, un libro’. Torna la rassegna a Villa del Grumello

Dopo il successo dello scorso anno, torna a Como la rassegna ’Al limite, un libro’, un ciclo di incontri letterari sui temi socio ambientali ideato dall’Associazione Villa del Grumello nell’ambito del progetto culturale Ecotonalità. Humanities 2025–2026. Gli appuntamenti – rivolti a adulti e ragazzi – si terranno nelle quattro domeniche di novembre – 2, 9, 16 e 30 – negli spazi della Villa, affacciata sul primo bacino del lago di Como: un luogo che da sempre coniuga bellezza paesaggistica, ricerca e approfondimento critico.

Ecco i primi due appuntamenti: la rassegna si apre domenica 2 alle ore 11 con la presentazione del saggio ’Letteratura e mutazione. Pier Paolo Pasolini, Ernesto De Martino, Franco Fortini’ (2018), a cura di Daniele Balicco, docente di Letterature comparate presso l’Università Roma Tre. L’incontro sarà introdotto dalla filosofa Katia Trinca Colonel.

Segue, domenica 9 alle ore 11, una storia di ieri che parla fortemente all’oggi: il secondo incontro della rassegna è dedicato ai giovani lettori e alla graphic novel ’Giacomo & Giacomo. Matteotti e il coraggio della verità’, scritta da Francesco Zamboni e illustrata da Paolo d’Altan, con la presentazione a cura della casa editrice Carthusia. Ad aprire l’incontro Patrizia Zerbi, editrice e direttrice editoriale di Carthusia, che introdurrà il lavoro assieme all’autore Francesco Zamboni.

Per la partecipazione agli incontri (gratuiti) è richiesta la prenotazione tramite il sito www.villadelgrumello.it

L’accesso alla Villa è solo pedonale. L’ingresso al parcheggio per le auto è da via Bignanico.