Al debutto ‘This is me’ il nuovo programma condotto da Silvia Toffanin. Gli ospiti della prima puntata

Silvia Toffanin, nota conduttrice italiana, al timone di “Verissimo” nel weekend di Canale 5, debutta con un nuovo programma televisivo intitolato “This is Me”, che andrà in onda sulla stessa rete Mediaset a partire dal 20 novembre 2024. Questo show rappresenta un omaggio ai talenti emersi dalla celebre scuola di “Amici di Maria De Filippi”, un format che ha lanciato numerosi artisti nel panorama musicale e della danza italiana.

Format del programma

“This is Me” è concepito come un viaggio emozionante attraverso le storie personali e professionali degli ex allievi di “Amici”. L'obiettivo principale del programma è celebrare i successi di questi artisti, mettendo in luce i sacrifici e le esperienze che li hanno portati a diventare figure di spicco nel mondo dello spettacolo. La trasmissione non si limita a performance musicali, ma include anche interviste intime e momenti di riflessione, permettendo al pubblico di conoscere meglio le vite e le aspirazioni dei protagonisti.

L'elemento distintivo del programma è la sua struttura in tre serate, ognuna delle quali sarà dedicata a diversi talenti. Con la direzione artistica di Stéphane Jarny, il format promette di mescolare esibizioni dal vivo con racconti coinvolgenti, creando un'atmosfera di celebrazione e ispirazione.

Maria De Filippi 'mamma' di "Amici" è anche la mente dietro alla nuova trasmissione "This is me"

Ospiti della prima puntata

La prima puntata di “This is Me” vedrà la partecipazione di alcuni dei volti più amati del talent show. Tra gli ospiti confermati ci sono Emma Marrone, vincitrice della nona edizione e una delle cantanti italiane più apprezzate, Elena D'Amario, ballerina talentuosa che ha partecipato alla nona edizione, Irama, vincitore della diciassettesima edizione, noto per il suo stile musicale unico, Petit e Mida, entrambi recenti concorrenti della ventitreesima edizione.

Inoltre, il programma ospiterà anche artisti affermati che si esibiranno in duetti con i talenti di “Amici. Tra questi ci saranno Fred De Palma, Fabri Fibra, Ermal Meta e Raf.

Le esibizioni saranno arricchite da coreografie realizzate da ballerini professionisti e da momenti ludici in cui i partecipanti si sfideranno in giochi divertenti, rendendo lo spettacolo dinamico e coinvolgente.

La presenza di Maria De Filippi, sarà limitata a un saluto iniziale, lasciando poi il palco a Silvia Toffanin per guidare il pubblico attraverso questa celebrazione dei sogni realizzati.

Con un mix di talento, emozione e intrattenimento, “This is Me” si preannuncia come uno degli appuntamenti televisivi più attesi della stagione.