Al ’Cartiere Carrara’ ’Omaggio alla Carrà’

Indimenticata e sicuramente indimenticabile: parliamo di un personaggio che ha contribuito a fare la storia della televisione italiana e non solo. A meno di quattro anni dalla scomparsa del mito Raffaella Carrà, ecco che a Firenze, al Teatro Cartiere Carrara, venerdì 8 marzo con inizio alle ore 21 va in scena 'Raffaella! Omaggio alla Carrà'. Si tratta di uno spettacolo musicale che porta sul palco le note dei brani più famosi e significativi della grande Raffaella, donna e artista indimenticabile. Lo spettacolo è un vero e proprio tributo a colei che è stata un’icona per molte generazioni e che attraverso le sue canzoni e il suo sguardo sorridente, ci ha insegnato bellezza, eleganza, coraggio e ironia.

Lo spettacolo è interpretato da una delle protagoniste femminili indiscusse del musical italiano: parliamo di Beatrice Baldaccini (nella foto); accanto a lei una band di 5 elementi interamente dal vivo e 6 performer. Un mix esplosivo per uno spettacolo che – attraverso la recitazione e il canto – permetterà così di tratteggiare l’arte, la spettacolarità e il carattere della regina della tv italiana.

Cris. Cons.