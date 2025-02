Al ’Blue Note’ la musica di Laquidara e Strino

Al ’Blue Note’ di Milano, domenica 16 (ore 20.30) appuntamento con Patrizia Laquidara (nella foto). Siciliana di nascita e veneta d’adozione, considerata ’una delle figure più inafferrabili e poliedriche della musica d’autore italiana’, ha conquistato la critica sin dal suo esordio alla 13ª edizione del Premio Città di Recanati. Il suo primo album, ’Indirizzo Portoghese’, pubblicato nel 2003, le ha garantito un posto al Festival di Sanremo e numerose vittorie, tra cui il Premio Alex Baroni e il Premio Mia Martini.

Da allora, la sua carriera è stata segnata da una serie di successi musicali e riconoscimenti, tra cui la nomination per i David di Donatello nel 2005.

Sempre a febbraio spazio anche a Eleonora Strino (martedì 18 ore 20.30), riconosciuta dalla critica come uno dei più interessanti giovani talenti della scena jazz internazionale. Torna al Blue Note per presentare il nuovo album ’Matilde’, che promette di trascinare il pubblico in un viaggio indimenticabile, all’interno di ciò che significa essere una donna forte, creare qualcosa dal nulla, lasciarsi trasportare dalla danza della musica.

Cristiano Consorti