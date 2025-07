Agopuntura, ritrovati in Cina degli aghi in acciaio di 2.000 anni fa: sono i più antichi al mondo

Hanno duemila anni e sono gli aghi per agopuntura più antichi mai ritrovati. La scoperta non poteva ovviamente che avvenire in Cina, per la precisione nel corso di scavi archeologici nella tomba di Liu Hemarquis, marchese di Haihun, nella provincia di Jiangxi.

Acciaio millenario

I preziosi reperti si trovavano all’interno di una custodia cilindrica in giada, a sua volta contenuta in una scatola laccata dorata: a confermarne la funzione è stata poi rinvenuta un’etichetta in legno con la scritta “Nove aghi completi”, esattamente quelli raccomandati negli antichi testi di agopuntura cinese.

Dal diametro di soli 0,3 - 0,5 millimetri, gli aghi risultano inoltre quasi uguali a quelli utilizzati oggi dagli specialisti in agopuntura. Ma il dettaglio importante, rilevato grazie a specifici test, è che sono stati realizzati in acciaio grazie a “un processo di frittura”, una particolare tecnica utilizzata appunto nell’antichità. "Gli aghi di ferro arrugginivano facilmente, rischiando di causare infezioni. Gli aghi d'oro o d'argento erano troppo morbidi e difficili da rendere così sottili", ha osservato Zhou Qi, ricercatore presso l'Accademia Cinese delle Scienze Mediche Cinesi, commentando il ritrovamento che di fatto certifica come duemila anni fa ci sia stata una svolta decisiva per lo sviluppo e la successiva evoluzione dell’agopuntura.

La tomba del Marchese di Haihun, risalente a oltre 2.000 anni fa, è considerata una delle scoperte archeologiche più significative avvenute in Cina nell'ultimo decennio e la scatola in giada con i 9 aghi ne accresce ora l’importanza, rappresentando una scoperta altrettanto significativa per la storia della medicina tradizionale cinese.

Come funziona l’agopuntura

Praticata in Cina già oltre 2.500 anni fa, l’agopuntura si basa sulla teoria che l’energia vitale (chiamata Qi) scorre nel corpo attraverso particolari canali detti “meridiani”. Disturbi e malattie sarebbero allora causati dall’insorgere di blocchi energetici, che vanno quindi rimossi dal medico agopuntore posizionando sottilissimi aghi in specifici punti del corpo lungo i meridiani.

L’efficacia di questa antica terapia è stata documentata soprattutto per il dolore cronico, il mal di schiena e le cefalee. Secondo la medicina occidentale, gli effetti benefici di questa pratica sono dovuti al fatto che gli aghi attivano determinate terminazioni nervose favorendo il rilascio di endorfine, stimolando il sistema immunitario e migliorando la circolazione sanguigna.