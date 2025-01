Agenti del futuro: via al programma . Axa in campo per i giovani

Al via la seconda stagione di AXA, Agenti del futuro in partnership con Cetif - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Il corso è un innovativo percorso di formazione per gli agenti assicurativi del futuro, con un focus sulle nuove competenze e strategie da mettere in campo in uno scenario in continua evoluzione.

Il programma – della durata di cinque mesi– è dedicato a 42 talenti già operanti nelle agenzie AXA di tutta Italia. Alla fine del percorso, gli iscritti potranno sperimentare le competenze acquisite, sviluppando un project work. Il programma si costruisce su moduli formativi pensati per fornire gli strumenti e le competenze necessarie per una gestione efficace dell’agenzia e per affrontare da protagonisti le sfide del settore.

La seconda edizione prevede un ampliamento dei contenuti, con un nuovo modulo sull’impreditorialità come chiave per l’innovazione assicurativa.

"Dopo il successo della prima edizione, riparte l’Executive Program AXA Agenti del Futuro, uno dei programmi chiave per dotare la nostra Rete di competenze sempre più evolute e moderne per affrontare da protagonisti i cambiamenti nel nostro settore", ha commentato Salvatore Cavallaro (in foto), manager di AXA Italia.

"Continuiamo – prosegue– a mettere gli agenti al centro della nostra strategia, anche attraverso percorsi formativi d’eccellenza, per renderli sempre più protagonisti delle importanti trasformazioni in atto e servire sempre al meglio i nostri clienti".