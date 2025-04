Afasia e pet therapy. L’esperienza di una paziente in un libro

Recuperare l’uso della parola dopo averlo completamente perso a causa di un ictus e rinascere con nuove consapevolezze sulla vita, le relazioni e le persone. Vedere stravolta la propria esistenza da un giorno all’altro e imparare a convivere con l’afasia, una condizione patologica di cui prima non si conosceva neppure il nome, facendo di una difficoltà la forza più grande. È questo il cuore della storia di Paola Nicolai, (nella foto in basso) imprenditrice milanese a capo dell’agenzia di comunicazione NIC PR, che ha trasformato la sua vicenda in un autentico messaggio di speranza, coraggio e rinascita.

Rinascita che non sarebbe mai stata possibile senza Ugo, il Piccolo Levriero Italiano che l’ha sostenuta in alcuni dei momenti più bui e difficili e che oggi l’accompagna nella vita di tutti i giorni, dimostrando con la sua dolcissima presenza il potere della pet therapy e la forza dell’amore incondizionato tra animali ed esseri umani. Nicolai ha raccontato la sua esperienza nel libro “Ho ascoltato la mia voce”, pubblicato per la prima volta a ottobre 2024 e protagonista, disponibile su Amazon.

Parte del ricavato delle vendite sarà devoluta per sostenere le attività e le iniziative di A.IT.A. Federazione (Associazioni Italiane Afasici), l’associazione che si occupa di sostenere le persone colpite da afasia e i loro familiari.