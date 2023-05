Ultimo tour per gli Aerosmith: “Non è un addio, è Peace Out!”

Dopo mezzo secolo di successi in tutto il mondo, gli Aerosmith escono di scena con un tour di addio. È l’annuncio lanciato ai fan dalla famosa band statunitense: una tournée di 40 date in tutto il Nord America per festeggiare i 50 anni di attività. Ma sarà anche l’ultima. Tutti i membri degli Aerosmith – il chitarrista Joe Perry, il frontman Steven Tyler, il bassista Tom Hamilton, il batterista Joey Kramer (che però non ci sarà) e il chitarrista Brad Whitford – hanno tutti superato i 70 anni di età e per la band è “giunto il momento dei bilanci”. ‘Peace Out’ è il titolo del tour nordamericano, che inizierà a Philadelphia il prossimo 2 settembre e si concluderà il 26 gennaio 2024 a Montreal, in Canada. È previsto un concerto di Capodanno a Boston, città natale della band nel 1970.

"Non è un addio, è Peace Out!"

“Non è un addio, è Peace Out! Preparatevi e camminate da questa parte, avrete il miglior spettacolo della nostra vita”, dicono i componenti della famosa rock band statunitense. Sarà comunque l'ultima volta 'on the road' per la ‘bad boys di Boston’, famosa per successi come ‘Dream On’, ‘Walk This Way’ e ‘I Don't Want To Miss A Thing’. Il gruppo inizierà il 2 settembre un’ultima tournée di 40 date in tutto il Nord America, dal titolo ‘Peace Out’.

Joey Kramer non ci sarà: ecco perché

Ad aprire i 40 concerti ci saranno i Black Crowes – “il gruppo rock'n'roll più rock'n'roll del mondo” – ma non ci sarà Joey Kramer, batterista storico del gruppo per ragioni “familiari e di salute”, spiegano i membri della band. Ma nell’ambiente aleggiano altri sospetti: nè probabile che l'assenza di Kramer sia legata alla causa legale mossa contro il gruppo dal musicista nel 2020. Il motivo? Dopo essersi assentato dalle scene per motivi di salute, i compagni gli hanno chiesto di sottoporsi a una sorta di provino per rientrare nella band ed essere certi che fosse in grado di suonare come prima.

Le date della tournée

Ogni concerto celebrerà "i cinque decenni di successi rivoluzionari degli Aerosmith, che festeggiano i 50 anni della più grande rock band americana”, spiegano dalla band. Al momento non si ha notizia se il tour approderà anche in Europa. Il tour partirà da Philadelphia il 2 settembre 2023, con 40 tappe sia negli Usa che in Canada, tra cui il Kia Forum di Los Angeles, il Madison Square Garden di New York, il Moody Center di Austin (Texas), la Climate Pledge Arena di Seattle, lo United Center di Chicago e la Scotiabank Arena di Toronto (Canada). La fine del tour è prevista per il 26 gennaio 2024 al Belle Centre di Montreal (Canada), ma gli Aerosmith si fermeranno a Boston, città natale della band, per uno speciale concerto di Capodanno.