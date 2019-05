Milano, 10 maggio 2019 - La penna nera spunta sul cappello ma è cucita sulla pelle. Lo si capisce dalle parole di qualsiasi alpino, in servizio o in congedo, e se qualcuno ponesse la domanda ai 500mila dell’adunata nazionale di Milano la risposta sarebbe un coro, una sola voce. Il generale di corpo d’armata Claudio Berto è il leader supremo delle penne nere (bianche per gli ufficiali superiori ndr), il comandante delle truppe alpine dell’esercito.

Generale, è previsto un suo saluto a Milano per celebrare i cento anni dell’associazione alpini?

"Sono presente per tutto il periodo, fino all’ultimo minuto della cerimonia finale. Porto il saluto degli uomini in armi che fanno parte della famiglia. Alpini in congedo e alpini in servizio sono due facce della stessa medaglia".

Qual è il segreto del senso di appartenza delle penne nere?

"Da un punto di vista culturale è la stessa storia degli alpini a far da collante: come sono stati costituiti, la loro vita, dove e come hanno combattuto. Il senso di appartenenza è dovuto anche all’ambiente che frequentiamo".

Andate dove non vanno gli altri?

"L’alpino vive e opera in montagna e non c’è nulla di più democratico della montagna stessa dove per tutti, ufficiali e soldati, fatica e sacrificio sono uguali. Ricordo quando da giovane ufficiale durante le marce i soldati si avvicinavano a me e pesando il mio zaino si accorgevano che era esattamente come il loro. Durante le ascensioni e i pernottamenti in quota, tenda o malga, si dorme e si mangia insieme. Un elemento che rinforza lo spirito di corpo".

Lei frequenta ancora le cime?

"Per ruolo meno di una volta, ma continuo ad andare in montagna. Sono istruttore di sci e di roccia. Affronto ferrate e pratico sci alpinismo per seguire i miei reparti".

Come sono legate Truppe alpine e Associazione alpini?

"Viviamo in simbiosi molte occasioni. L’Ana mantiene alte le tradizioni e il ricordo dei caduti. E quando l’associazione organizza pellegrinaggi in luoghi simbolo delle battaglie come l’Adamello e l’Ortigara, noi siamo presenti. È un obbligo morale".

Che competenze hanno oggi i soldati con la penna?

"Siamo specialisti dell’alta quota, 11 mila fra uomini e donne, in grado di operare in qualsiasi condizione di freddo, gelo e disagi dovuti all’ambiente. Ma i nostri soldati ovviamente prendono parte anche alle missioni all’estero in Afghanistan, Libano, Kosovo. Abbiamo, come altri reparti, infine, anche compiti di soccorso e di ordine pubblico in operazioni come Strade sicure".

Siete impiegati anche nelle emergenze ambientali?

"Certo, con alluvioni, frane, terremoti, noi ci siamo sempre. Insieme a Protezione civile e Associazione nazionale alpini stiamo portando a termine un progetto di integrazione per intervenire nelle emergenze attraverso una organizzazione strutturata. Un potenziale di decine di migliaia di uomini".

Dove sono dislocate oggi le truppe alpine?

"Sono quasi tutte a settentrione. A Ovest, in Piemonte e Valle d’Aosta, c’è la Brigata Taurinense, a Est in Friuli e Trentino la Julia mentre in Abruzzo è stato insediato il 9° Reggimento, con un battaglione del genio, che fa capo alla Taurinense. Delle truppe speciali fa parte il Reggimento alpini paracadutisti".

E le donne?

"Abbiamo 2mila ragazze, tutte molto motivate. Svolgono le stesse attività dei maschi comprese le più impegnative. Ai campionati militari di quest’anno, dove c’è una prova che dura tre giorni con bivacco nella neve, ha vinto un plotone comandato da un tenente donna".