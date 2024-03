Adrenalina di primavera nei parchi divertimento

di Marina Santin

Con l’arrivo della primavera i parchi di divertimento si preparano ad aprire i cancelli con tante novità per grandi e piccini. A Mirabililandia è iniziato ieri il lungo weekend pasquale. Al debutto, in esclusiva, il nuovo spettacolo, che celebra i 20 anni del Winx Club, ’Forever Winx-The Musical’, con le mitiche fatine Bloom, Stella, Flora, Musa, Tcna e Aisha. Ad attendere i più piccoli, i meet & greet con i personaggi Nickelodeon (da SpongeBob SquarePants alle Teenage Mutant Ninja Turtles), mentre chi è a caccia momenti adrenalinici, potrà scegliere tra le attrazioni da Guinness dei Primati come iSpeed, Katun e Divertical, le atmosfere cowboy della Far West Valley, l’horror di The Walking Dead, le ambientazioni di Dinoland, il rombo dei motori al Ducati World e il paradiso kids Bimbopoli. Inoltre, dal 15 giugno aprirà Mirabeach, il parco acquatico d’ispirazione caraibica.

Aperto anche Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma. Cinque le novità con protagonisti gli spettacoli dal vivo. Primo fra tutti, ’Incanto by NoGravity’, un viaggio animato da coreografie aeree attraverso i quadri più iconici della storia del cinema, da Spiderman a Frozen, da Harry Potter a Star Wars. Accanto il nuovo show ’Sognando Hollywood’, il divertente ’Far West Show – Il Disastro’, la ’Parata del Cinema’, un corteo di carri, big foot, chopper, limousine, auto transformer, personaggi e supereroi, e il percorso horror ispirato alla leggenda del Conte Dracula ’Hotel Transilvania’.

Inoltre, il parco propone un calendario con oltre cento eventi tra concerti, serate, kermesse di danza internazionali, convention e sport. Quest’anno poi, con un unico biglietto si potranno visitare anche il Roma World, il parco dell’Antica Roma (che dal primo giugno presenta il live show ’Roma On Fire’) e l’AquaWorld, il parco acquatico di Cinecittà World.

Dal primo aprile, all’Oltremare Family Experience Park di Riccione, nasce MegaGameLand, uno spazio dedicato ai DinsiemE – i due talent Erick e Dominick, beniamini dei bambini – con spazi giochi e aree espositive dove conoscere da vicino il mondo dei DinsiemE e della serie tv MegaGame.

La nuova attrazione che sarà inaugurata a giugno, è un’imponente Drop & Twist Tower, una torre a caduta di 25 metri che regala un’esperienza da brivido. Nell’attesa, Gardaland Resort ha già aperto con tante novità. La street animation diventa ancora più coinvolgente, tornano i meet & greet con i personaggi più amati, primo tra tutti Prezzemolo, mascotte del parco, il Gardaland Theatre accanto al live show ’Nautilus’ (col contributo di Cesara Buonamici), mette in scena ’!mpossibile’ spettacolo di magia e illusioni e al Cinema 4D si proietta Looney Tunes™. Già aperto anche il Gardaland Sea Life Aquarium, con oltre 5.000 creature marine e un tunnel oceanico, mentre con l’arrivo dei primi caldi, sarà la volta del Legoland® Water Park Gardaland.

A Leolandia, il divertimento inizia a Pasqua con la caccia alle uova di drago, da scoprire seguendo un percorso con giostre, spettacoli e animazioni itineranti. Il 6 aprile, invece, l’appuntamento è con Lucilla, la fatina del sole, ma non perdere anche la nuova edizione dello show cult di Leolandia ’Esiste Davvero 2, Alla Ricerca di Unicò’, e lo spettacolo ispirato all’ultima serie tv Hello Kitty Superstyle, tributo per il 50° anniversario della dolce gattina.