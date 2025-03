Addio Scofidio l’architetto della High Line

Addio a un gigante dell’architettura che ha rivoluzionato il tessuto urbano di Manhattan: Ricardo Scofidio che, con la moglie Elizabeth Diller, ha progettato il parco della High Line, è morto ieri a 89 anni. Con Elizabeth e con Charles Renfro entrato nel 2004 come socio nello studio di design Diller Scofidio + Renfro, Ricardo aveva firmato progetti architettonici concettuali tra cui anche la Alice Tully Hall al Lincoln Center, l’espansione della scuola di musica Julliard e il centro multifunzionale per le arti The Shed. Tra gli interventi più importanti che hanno fatto conoscere Diller Scofidio + Renfro al vasto pubblico fuori da New York c’è la riabilitazione della High Line, una vecchia ferrovia per treni merci in disarmo trasformata dopo 12 anni di lavori in un parco all’insegna delle piante autoctone: con una vista mozzafiato sull’Hudson, il progetto realizzato in collaborazione con gli architetti del paesaggio James Corner e Piet Oudolf fu inaugurato nel 2009 diventando da subito una delle mete turistiche d’obbligo di New York e portando a una radicale trasformazione di quelli che prima erano quartieri marginali della città.