Addio Roberto Russo: la sua vita nel nome di Vitti

Il cinema, la fotografia e un legame capace di resistere al tempo, alla sofferenza, al dolore. È morto a Roma, a 77 anni, Roberto Russo, regista, sceneggiatore e fotografo, marito di Monica Vitti: aveva sposato l’attrice nel 2000, dopo un lungo fidanzamento, e le era rimasto accanto fino alla morte di lei, il 2 febbraio 2022, proteggendola negli anni difficili della malattia dai riflettori e dalla curiosità morbosa del mondo esterno. Malato dal 2023, Russo era ricoverato in una Rsa romana dove si è spento sabato mattina.

Nato a Roma il 23 settembre 1947, Russo aveva incontrato Vitti giovanissimo, sul set di Teresa la ladra di Carlo Di Palma: lui aveva 25 anni, lei 41. Era iniziato così un lungo sodalizio, partito con Flirt (1983), il primo film firmato da Russo con cui aveva vinto il David come miglior regista esordiente, seguito poi da Francesca è mia (1986), con la collaborazione di Vincenzo Cerami alla sceneggiatura. Per Flirt, Russo affidò le musiche a Francesco De Gregori, che compose La donna cannone. E poi ancora gli spettacoli teatrali (La strana coppia, Prima pagina), la trasmissione tv Passione mia fino al film Scandalo segreto (1988), di cui l’attrice era anche stata anche regista.

"Monica – raccontava Russo ne La Dolce Vitti – è un’artista in cammino dall’inizio della sua carriera. Non si è mai fermata. Era naturale che prima o poi scrivesse i suoi film e li dirigesse". E ancora: "In tutti i suoi personaggi c’è un po’ di lei, del suo carattere, a volte anche del suo modo di pensare e di agire. Monica ha sempre lavorato sulle sceneggiature che le mandavano per cucirsi addosso il personaggio". Dopo la morte di Monica Vitti, Russo aveva scelto una volta ancora la riservatezza, allontandandosi definitvamente dalla vita pubblica. I funerali si terranno domani, a Roma, nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo, nel giorno in cui avrebbe compiuto 78 anni.