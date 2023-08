Addio Angus Cloud: un’altra gioventù bruciata

di Chiara Di Clemente

L’ultimo momento di felicità l’ha vissuto seduto sul divano insieme a Lexi, guardando con lei il film dell’86 Ricordo di un’estate di Bob Reiner e poi cantando, un po’ lui, un po’ lei, lei con qualche piccola lacrima che le scende sul volto, Stand by me. Fez la canta al modo suo, sottovoce, voce bassa e smozzicata: "non avrò paura se tu resterai accanto a me, stai con me, resta con me, tesoro, tesoro", con i suoi enormi occhi azzurri che cercano lo sguardo di Lexi ma appena lo incrociano fuggono, però subito tornano a cercarlo. Con la mano di lui – mentre lui canta – che batte a tempo sul suo petto, sul suo cuore e che alla fine, delicatissima, scende dal cuore e prende la mano di lei. Quella scena di Euphoria, sesta e terz’ultima puntata della seconda stagione andata in onda (in Italia su Sky) nel 2022, ieri è tornata a palpitare sui social di mezzo mondo. Condividerla, rivederla è stato un modo per abbracciare Angus Cloud, morto a 25 anni – li aveva compiuti il 10 luglio – a Oakland in California.

La notizia della scomparsa dell’attore si è diffusa in Italia nella notte tra lunedì e martedì con il comunicato della famiglia: "Diciamo addio a un artista, un amico, un fratello e un figlio. La scorsa settimana ha seppellito il padre, in Irlanda, e ha avuto difficoltà ad accettare la perdita. L’unica cosa che ci conforta è il pensiero che Angus è ora di nuovo con il papà, il suo migliore amico". Nel comunicato la famiglia ha sottolineato anche che l’attore aveva manifestato apertamente i suoi problemi di salute mentale, esprimendo quindi la speranza che la sua scomparsa possa far ricordare a tutti che questa battaglia non va combattuta nel silenzio. Depressione, ma non solo. Dipendenza dalle droghe, riabilitazioni e ricadute: secondo Tmz – che cita le parole che avrebbe detto la madre di Angus chiamando soccorso – sarebbe stata proprio un’overdose la causa della morte. Ieri sui social un suo ex manager ha raccontato di averlo salvato lo scorso anno in una situazione simile, per poi però rimuovere il tweet. Ed ecco che la finzione incrocia la realtà: il ruolo che lo aveva portato – con Euphoria – a essere premiato solo pochi mesi fa da Variety come uno dei giovani talenti più promettenti di Hollywood, era quello di uno spacciatore.

Un ragazzo dall’infanzia violata, Fezco O’Neill, fratellopadre di un bambino abbandonato cui dedica ogni attenzione, comunque un delinquente – né più né meno – a cui gli sceneggiatori avevano dato pur nelle sue ambiguità un carattere saggio e protettivo ma a cui Angus aveva dato la grazia della fragilità e della tenerezza.

Era diventato divo per caso, Cloud: compagno di classe alla Oakland School for the Arts della superstar di Euphoria Zendaya, Cloud – che ai tempi faceva il cameriere – viene notato mentre cammina per strada a Brooklyn dalla casting scout della serie diretta da Sam Levinson. All’inizio Angus pensa si tratti di una truffa; ma dopo un solo colloquio con la direttrice del casting Jennifer Venditti eccolo tra i protagonisti, col suo personaggio, Fez, che cresce puntata dopo puntata e nella seconda serie diviene "l’anima, lo spirito" dell’intera storia.

Sul set portava con sé – dicono ora tutti – dolcezza e umiltà, portava "pur con le dipendenze e le depressioni che hanno molti di noi, un talento troppo grande e la capacità di voler bene e farsi voler bene da tutti", ha detto ieri Levinson. Portava pure la lunga cicatrice che aveva sulla testa, e qualche incertezza nel parlare, i segni del trauma cranico subìto da adolescente, la notte in cui era precipitato in una buca di un cantiere di Oakland: "Era un venerdì 13 – aveva raccontato –. Ero in trappola. Sono uscito dopo non so quanto tempo, più di 12 ore, ed è stato molto difficile farlo, perché il mio cranio era rotto ma la mia pelle no, quindi tutta l’emorragia era interna e premeva contro il mio cervello. Non mi avrebbero mai trovato, laggiù. Sono stato io che ho trovato me stesso. O è stato Dio che mi ha trovato, per chi vuole vederla così".

La serie che ha fatto amare Angus dal pubblico tv, Euphoria, è stata accusata di “romanticizzare“ fin troppo i traumi, i dolori, gli eccessi degli adolescenti protagonisti. Va detto che comunque, forte della rutilante regia di Levinson, li ha quantomeno portati in scena oggi, nel solco del topos cinematografico (senza tempo) delle gioventù bruciate, dei belli e dannati. Il protagonista del film che Fez guarda con Lexi, nel suo ultimo momento di felicità, è River Phoenix. River, Heath Ledger, Angus Cloud: adesso anche la Gen Z ha il suo Jimmy Dean.