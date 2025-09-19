Addio Amodei, scrisse “Per i morti di Reggio Emilia“

“Compagno cittadino fratello partigiano / teniamoci per mano in questi giorni tristi / Di nuovo a Reggio Emilia di nuovo là in Sicilia / son morti dei compagni per mano dei fascisti“: se c’è una canzone politica e popolare che ha attraversato il tempo, insieme con Bella ciao e poche altre, questa canzone è Per i morti di Reggio Emilia, scritta nel 1960 da Fausto Amodei – scomparso ieri a 91 anni – all’indomani della strage avvenuta nella città emiliana, con la polizia che sparò durante una manifestazione sindacale e uccise cinque operai inermi. Amodei è stato uno dei maggiori interpreti della canzone politica italiana: fece parte con Michele Straniero, Giorgio De Maria, Margot, Emilio Jona e Sergio Liberovici dei “Cantacronache“, il gruppo considerato precursore della stagione dei cantautori, ma si impegnò anche in politica, tanto da essere eletto in parlamento nel 1968 con il Psiup.

Nella sua lunga carriera ha composto canzoni come Il tarlo, feroce critica dell’economia capitalistica; La zolfara, cronaca di un incidente in miniera, portata al successo da Ornella Vanoni nel 1961; Qualcosa da aspettare, riproposta poi nel 1964 da Enzo Jannacci. Nel 1962, esaurita l’esperienza dei Cantacronache, Amodei entrò a far parte del Nuovo Canzoniere Italiano, animato tra gli altri da Gianni Bosio e Roberto Leydi.

La sua canzone La marcia della pace venne incisa nel 1966 da Maria Monti nell’album Le canzoni del no, sequestrato proprio a causa di quel testo (scritto in collaborazione con il poeta Franco Fortini), i cui versi “E se la patria chiama, lasciatela chiamare” vennero giudicati come sovversivi, in quanto invito all’obiezione di coscienza. Nel 1974 registrò l’album L’ultima crociata, la cui prima facciata è interamente dedicata al referendum sul divorzio. Fu questa la sua ultima incisione per oltre trent’anni. Nel 1975 Amodei ricevette il Premio Tenco. Del 2021 è il suo ultimo album, Fausto Amodei canta Georges Brassens.