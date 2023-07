Addio alla signora del giallo storico

È morta a Bologna, all’età di 74 anni, Danila Comastri Montanari, scrittrice conosciuta per i gialli storici e tra i fondatori del Gruppo 13. Nel 1990 scrisse il suo primo romanzo, Mors Tua e poi una serie di 19 libri con protagonista Publio Aurelio Stazio, nobile senatore della Roma di Claudio. Personaggio immaginario, investigatore dell’antica Roma, nei primi anni dopo la nascita di Cristo. Grazie al primo lavoro della saga, Comastri Montanari ha vinto il Premio Tedeschi. Sempre nel 1990 fu tra i fondatori del Gruppo 13, gruppo di scrittori che avevano in comune l’interesse per il genere poliziesco: ne fecero parte autori come Loriano Macchiavelli, Carlo Lucarelli, Marcello Fois, Pino Cacucci.