Addio al papà dell’Esorcista Friedkin genio dell’horror

di Giovanni Bogani

È morto, a 87 anni, William Friedkin, il regista de L’esorcista, ma anche del film premiato con cinque Oscar (inclusi miglior film e regia) Il braccio violento della legge. Friedkin era stato anche regista di opere liriche, e aveva più volte collaborato con il Maggio musicale fiorentino. Nel 2013 aveva ricevuto il Leone d’oro alla carriera alla Mostra del cinema di Venezia: alla prossima edizione della Mostra, avrebbe dovuto presentare fuori concorso The Caine Mutiny, il film sull’ammutinamento del Bounty con Kiefer Sutherland e Jason Clarke.

Il nome di William Friedkin è legato alla "nuova Hollywood": quella generazione di registi, attori, produttori che svecchiarono Hollywood all’inizio degli anni ’70. E lui, nato a Chicago nel 1935, si imponeva all’attenzione di tutti proprio all’alba del decennio, con Il braccio violento della legge. Poi l’horror L’esorcista, del 1973, lo fece entrare di diritto fra gli autori di cult-movie: quei film che entrano a far parte della cultura popolare. Era figlio di ebrei ucraini, fuggiti, insieme al resto della famiglia, durante uno dei violenti pogrom che presero di mira gli ebrei all’inizio del Novecento. Il padre commercia in vestiti. William ha altre ambizioni. Vede Quarto potere di Orson Welles e si innamora del cinema. Vede e rivede mille volte quel film e Psycho di Hitchcock. Inizia a girare documentari a poco più di vent’anni: a trenta dirige un episodio della serie Alfred Hitchcock presenta. Hitchcock gli dice: "Non ti mettere la cravatta sul set, ragazzo!". Friedkin abbozzò. Ma quando vinse uno dei numerosi premi per Il braccio violento della legge si trovò sul palco accanto a Hitchcock e gli disse: "Stasera ti piace la mia cravatta, Hitch?".

Se lo poteva permettere. Perché con quel film, nel 1971, arriva il successo. Il braccio violento della legge – in originale, The French Connection – nasce da una storia vera: i veri agenti, interpretati nel film da Gene Hackman e Roy Scheider, funsero da consulenti tecnici. Le riprese più pericolose le girò Friedkin di persona, perché gli altri cameramen avevano troppa paura. Dopo quel film, avranno via libera Francis Ford Coppola, Robert Altman, John Schlesinger e Sidney Pollack nel raccontare un’America nervosa, violenta, realistica.

Friedkin, intanto, dirige L’esorcista. Linda Blair è la ragazzina che ha strani disturbi comportamentali e si scopre posseduta da un dèmone. Max von Sydow è padre Merrin, il sacerdote chiamato a lottare contro il Male, una prova d’attore monumentale. Il film nasceva da un romanzo scritto nel 1971 da William Peter Blatty¸ a sua volta ispirato da un articolo di giornale del 1949 su un fatto realmente accaduto. Il film fu proposto a registi di grido come Stanley Kubrick e Mike Nichols, ma tutti si rifiutarono. Friedkin accettò. E a mezzo secolo dal debutto cinematografico, L’esorcista – che vinse due Oscar per la migliore sceneggiatura non originale e per il miglior sonoro – è ancora un capolavoro del genere. Vomiti a spruzzo, dissacrazioni, blasfemie, oscenità, teste che si girano a 180 gradi. All’epoca, fuori dal cinema sostavano le ambulanze: non erano pochi gli svenimenti, e le urla di persone che abbandonavano la sala, sconvolte. La paura al cinema non sarebbe mai più stata la stessa.

Anche per questo Friedkin era amato e rispettato da molti registi, pure tra i più giovane: Damien Chazelle, prima di vincere l’Oscar per La La Land, andò in pellegrinaggio proprio alla casa di Friedkin, per incontrare il regista e dirgli quanto era stato importante il suo lavoro per lui.

Dopo quei due straordinari successi, Friedkin ha firmato anche Cruising con Al Pacino, nel 1980, e Vivere e morire a Los Angeles nel 1985. Poi ha lavorato a lungo come regista d’opera, debuttando nel 1998 al Maggio musicale fiorentino con Wozzeck di Alban Berg, e la direzione di Zubin Mehta; al Regio di Torino ha portato Aida; a Los Angeles ha portato Puccini e di nuovo, a Firenze, L’affare Makropoulos di Leos Janacek nel 2011. Anche quello, in fondo, era un thriller.