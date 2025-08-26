Addio a Verónica Echegui. Con Servillo in “Lasciati andare“

Verónica Echegui, attrice versatile e di talento, si è spenta a Madrid all’età di 42 anni. La sua scomparsa, dovuta a una malattia, ha lasciato un vuoto nel cinema spagnolo, privato di una delle sue interpreti più autentiche. Il cordoglio del mondo dello spettacolo e della cultura è unanime: "Un’attrice con un talento e un’umiltà enormi", l’ha definito il premier Pedro Sanchez, scioccato dalla notizia della morte. Echegui aveva esordito nel 2006 da protagonista in Yo soy la Juani di Bigas Luna, che non solo le ha aperto le porte del cinema, ma le è valsa la prima di quattro nomination ai Premi Goya. In Italia ha dimostrato la sua bravura in commedie come Lasciati andare (2017), di Francesco Amato, al fianco di Toni Servillo e Luca Marinelli. Ha dimostrato un talento sorprendente anche in ruoli più leggeri, come nel musical Ballo, Ballo (2020), di Nacho Álvarez.