Addio a Inga Landgré, l’attrice amata da Ingmar Bergman

È morta a Norberg, in Svezia, alla vigilia del suo 96° compleanno Inga Landgré, una delle attrici predilette di Ingmar Bergman. Interpretò, fra gli altri ruoli, la moglie del cavaliere nel film Il settimo sigillo, ma il debutto col grande regista suo connazionale era avvenuto nel 1946, quando Inga aveva appena 19 anni, in Crisi. Bergman l’ha diretta anche in Sogni di donna (1955), Alle soglie della vita (1958), Vanità e affanni (1997), ma il suo ruolo più famoso resta quello di Karin Block (nella foto), la moglie del nobile cavaliere Antonius Block (Max von Sydow) protagonista di Il settimo sigillo (1957). L’attrice ha recitato per tutta la vita in teatro e il suo ultimo ruolo al cinema è stato in Millennium - Uomini che odiano le donne (2011) di David Fincher tratto dall’omonimo romanzo dello scrittore svedese Stieg Larsson.