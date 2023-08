Addio a Ebrahim Golestan, pioniere del cinema mediorientale

Il regista, sceneggiatore e scrittore iraniano Ebrahim Golestan, considerato un pioniere nel campo cinematografico e documentaristico del Medio e Vicino Oriente, è morto nella sua casa in Gran Bretagna all’età di 100 anni. Golestan era nato a Shiraz il 19 ottobre 1922 ed aveva lasciato l’Iran prima della rivoluzione del 1979, stabilendosi nel Sussex, in Inghilterra, dove da allora si è dedicato alla scrittura. La sua fama internazionale arrivò con Un incendio (1961), cronaca di un incendio avvenuto nel 1958 nei pozzi di petrolio di Ahvaz che richiese oltre due mesi per essere domato.