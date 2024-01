Addio a David Soul: l'attore di Starsky & Hutch a 80 anni

Addio a David Soul, l’attore famoso per aver interpretato Kenneth “Hutch“ Hutchinson – il detective biondo – nella serie tv statunitense anni ’70 Starsky & Hutch. Ambientati nell’immaginaria Bay City, California, i telefilm avevano per protagonisti la coppia di poliziotti formata appunto da Hutch, “riflessivo“, timido e colto, e da David Starsky, piedipiatti impulsivo dall’infanzia problematica, interpretato da Paul Michael Glaser; un tandem dallo stile scanzonato, scapestrato e quasi hippie incaricato di dar la caccia al crimine – anche ricorrendo a metodi poco ortodossi – rombando a bordo della Ford Gran Torino (in codice Zebra 3) rossa e bianca guidata spericolatamente da Starsky. I telefilm si rivelarono un tale successo che ne vennero realizzati 93 episodi, andati in onda negli Usa dal ’75 al ’79, e in Italia ogni giovedì sera su Raidue dal ’79, con repliche regolari su Mediaset, La7 e Sky. Nel 2004 la serie dette vita a una trasposizione cinematografica, il film in cui Hutch era interpretato da Owen Wilson e Starsky da Ben Stiller.

David Soul aveva 80 anni (stessa età di Glaser-Starsky). Nato a Chicago come David Richard Solberg, famiglia di origini norvegesi, l’attore si è spento in un ospedale di Londra dopo una lunga malattia: la moglie Helen Snell, sposata nel 2010 – Soul era al quinto matrimonio – ha annunciato che è morto "dopo una valorosa battaglia, nell’amorevole compagnia della famiglia". Soul si era trasferito dagli Usa a Londra all’inizio degli anni ’90, e qui aveva rilanciato la sua carriera di attore nei teatri del West End. Diversi i lati oscuri nella vita privata, segnata dall’alcolismo: Soul era finito in prigione negli anni ’80 per aver aggredito la moglie di allora, Patti Carnel Sherman, al settimo mese di gravidanza.

In carriera, Soul aveva preso parte a tantissimi telefilm Usa, prima di Starsky & Hutch, da metà anni ’60; al cinema aveva recitato nei film Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan (1973), Appuntamento con la morte (’88), Brividi nella notte (’90); nel 1988 era comparso nello sceneggiato tv italiano Il segreto del Sahara, interpretando uno spietato capo di un gruppo di disertori della Legione Straniera. La carriera di artista era iniziata però come musicista folk, da giovanissimo supporter di Frank Zappa e Byrds, per inanellare le hit fine anni ’70 Don’t Give Up On Us e Silver Lady, tornando poi a cantare e incidere album nel ’97 e nel 2020.