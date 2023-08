Addio a Bruno Segre studioso della Shoah

È morto all’età di 93 anni il filosofo e saggista Bruno Segre, studioso della persecuzione antiebraica in Italia e della Shoah, nonché della storia della comunità ebraica italiana. Segre si è anche occupato di educazione degli adulti nell’ambito del Movimento Comunità fondato da Adriano Olivetti, ha insegnato in Svizzera dal 1964 al 1969 e dal 1991 al 2007 ha presieduto l’Associazione italiana Amici di Nevé ShalomWahat al-Salam. Ieri, alla notizia della morte, sono circolati messaggi di cordoglio per "Bruno Segre avvocato ed ex partigiano", ma era solo un caso di omonimia. L’altro Bruno Segre, 104 anni, sta bene.