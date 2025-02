AD ARCEVIA. VIVA LA POLENTA

di Alice PavarottiL’Emilia Romagna e le Marche sono terre ricche di storia e tradizioni culinarie che, nel corso dei secoli, hanno saputo preservare la loro autenticità. Ogni mese, sagre ed eventi enogastronomici offrono l’occasione perfetta per riscoprire i sapori genuini del territorio, attraverso celebrazioni che mettono in primo piano le eccellenze locali.

Ecco gli appuntamenti imperdibili dei prossimi giorni. A Castel Maggiore, dal 21 al 23 febbraio, torna la Festa dei Sapori, un evento che animerà il centro cittadino con stand gastronomici, street food, mercatini e gli amatissimi biscotti della Pro Loco. Le vie Gramsci e Matteotti, insieme a piazza Pace, diventeranno il cuore pulsante di questa festa dedicata alla buona cucina e alla convivialità.

Sempre in Emilia, a Molinella (Bologna), il 22 e 23 febbraio – con replica il 1° e 2 marzo – si svolgerà la Festa dell’Anguilla e delle Rane, un’occasione per gustare piatti tipici della tradizione locale. Le degustazioni, che si terranno sabato alle 19.30 e domenica alle 11.30 presso il piazzale Ex Zuccherificio, proporranno ricette preparate secondo l’antica tradizione. Per partecipare, è necessario prenotare al numero 051.881006.

Anche le Marche celebrano il gusto con il BacalàFest e GiroBacalà, il Festival regionale del Baccalà e dello Stoccafisso, in programma dal 12 febbraio al 6 aprile. L’evento, organizzato da Viandanti dei Sapori e Confcommercio Marche Nord, coinvolgerà una trentina di ristoranti, tra Pesaro e Urbino e non solo, offrendo piatti tipici a prezzi convenzionati (15 euro per il baccalà, 18 per lo stoccafisso). Da non perdere la disfida gastronomica tra cuochi amatoriali, in programma il 26 febbraio al ristorante ’Alla Lanterna’ (info: 0721.884748). Un mese dedicato al cibo dunque, ma non solo.

Alla Fiera di Ferrara ad esempio, il 22 febbraio, andrà in scena Love GINeration – Gin Festival, evento dedicato ai migliori produttori italiani di gin e distillati e un’occasione unica per scoprire etichette d’eccellenza. Insomma, di sicuro non c’è che l’imbarazzo della scelta tra eventi che hanno un comun denominatore: la passione per il gusto e lo stare bene a tavola.