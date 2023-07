Acquisto e arredo diventano esperienza unitaria e digitalizzata

Da Milano Contract District, nata nel 2016 come società di servizi legata al settore dell’Home Design è nato Contract District Group, il business model che integra la filiera del Design System con l’industria del Real Estate puntando su customizzazione e tecnologia digitale. Si tratta di una realtà che cambia il modo di proporre l’immobiliare residenziale diventando con i propri servizi e con eccellenti brand partner di Interior Design il riferimento di interior design dei più importanti progetti residenziali di Milano e Roma.

L’obiettivo resta quello di semplificare la filiera dell’immobiliare residenziale, portando il mondo dell’interior design a contatto con processi, tecnologie ed esperienze ’end to end’ più vicine ad altri settori che in ambito distributivo si sono evoluti e distinti nell’ultima decade come il fashion, il food, l’automotive. "Per farlo – spiega Lorenzo Pascucci, Ceo & Founder del Gruppo – si è cercato di integrare ogni aspetto della filiera e della catena del valore che sta dietro al processo di vendita di un’abitazione traguardando un flusso di semplificazione nella proposta e personalizzazione degli arredi che diversamente creerebbe ostacoli, inefficienze e rallentamenti nello sviluppo di costruzione o ristrutturazione di un immobile".

L’ottimizzazione degli spazi attraverso il design per CDG è il fattore win win che permette all’end

user di vivere una buying experience immersiva del proprio arredo sfruttando processi e tecnologie che garantiscono un allineamento costante e imprescindibile anche agli stakeholders coinvolti nel flusso realizzativo dell’abitazione.