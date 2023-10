Acque minerali in bottiglia, guida all’acquisto

L'acqua è uno degli elementi fondamentali per la vita. Le acque in bottiglia sono uno dei prodotti più acquistati nella grande distribuzione. Sul mercato ne esistono varie tipologie, ciascuna con caratteristiche specifiche. Come nel caso dei prodotti alimentari, l'etichetta rappresenta la carta d'identità di un'acqua, fornendo informazioni essenziali per scegliere quella più adatta alle proprie esigenze. Vediamo alcune delle principali caratteristiche.

Gassata o naturale

L'acqua può essere classificata come gassata quando viene artificialmente arricchita con anidride carbonica o biossido di carbonio. L'acqua effervescente naturale contiene gas naturali fin dalla sua sorgente. Dal punto di vista dell’aspetto nutrizionale, non esistono differenze sostanziali tra l'acqua naturale e quella frizzante (sia che il gas sia aggiunto artificialmente, sia che sia presente naturalmente). Le bollicine stimolano i recettori del gusto sulle papille gustative, creando un effetto anestetizzante che, seppur temporaneo, può far percepire l'acqua gassata come più dissetante e rinfrescante rispetto a quella naturale. In concreto, la scelta si riduce a una preferenza personale.

PET o vetro

In un periodo in cui la produzione di bottiglie per acque minerali era ancora limitata, il vetro costituiva l'unico tipo di contenitore autorizzato per questa tipologia di prodotto. Col passare del tempo, per motivi di praticità, imballaggio, conservazione e trasporto, si è preferito utilizzare il PET, polietilene tereftalato, un polimero di grande purezza e resistenza, particolarmente adatto per la fabbricazione di bottiglie destinate a contenere liquidi alimentari. Il vetro è riutilizzabile dopo opportuni processi di lavaggio e disinfezione. Inoltre, il vetro ha la notevole capacità di mantenere intatto il suo contenuto anche in condizioni di conservazione poco ideali, come in ambienti umidi o con odori presenti. Diversamente, le bottiglie in PET, specialmente se contenenti acqua gassata, sono più permeabili rispetto al vetro, causando una perdita graduale di anidride carbonica nel tempo. Per questo motivo, è preferibile consumare acqua da bottiglie in PET per un uso quotidiano e affidarsi al vetro quando l'acqua sarà consumata in un periodo di tempo più prolungato. A prescindere dal materiale del contenitore, è fondamentale proteggere l'acqua dalla luce solare e dalle fonti di calore. Per quel che riguarda la data di scadenza, non è l'acqua stessa a scadere. Si tratta, invece, della data entro la quale il produttore garantisce il mantenimento delle caratteristiche originali dell'acqua.

pH

Il pH è un indicatore dell'acidità dell'acqua. Il valore 7 indica un'acqua neutra. Quando il valore scende al di sotto di 7, l'acqua diventa acida, mentre se supera 7, diventa alcalina. Le acque gassate, solitamente, risultano essere acide poiché il gas si dissolve nell'acqua sotto forma, per l’appunto, di acido carbonico. Tuttavia, è importante sottolineare che nessun tipo di acqua è in grado di alterare il pH dell’organismo umano, in quanto il nostro corpo dispone di sistemi tampone che mantengono costante il pH sanguigno nei limiti fisiologici.

Durezza

La durezza dell'acqua indica la quantità di calcio e magnesio presenti in essa ed è espressa in gradi francesi. Questo parametro non sempre è riportato sull'etichetta della bottiglia, poiché la quantità di calcio e magnesio può essere indicata nella sezione delle sostanze caratterizzanti disciolte. Tra esse possono esserci anche bicarbonato, calcio, magnesio, sodio, ferro, fluoro e altri.

Origine

Secondo la legge, le acque minerali naturali sono quelle provenienti da sorgenti, naturali o non, che devono essere protette da ogni rischio di inquinamento. Le acque in bottiglia si distinguono dalle acque potabili per la loro purezza originaria, il contenuto di sali minerali, oligoelementi e altri componenti. Solo quelle che hanno ricevuto il riconoscimento del Ministero della Salute possono essere commercializzate come acque minerali naturali.

Residuo fisso

Il residuo fisso rappresenta la quantità totale di sali minerali e oligoelementi disciolti in un litro di acqua. Essi includono minerali come calcio, magnesio, potassio, sodio, bicarbonati, solfati e cloruri. Il residuo fisso è solitamente espresso in milligrammi per litro (mg/L) o parti per milione (ppm). Questo parametro può influire sul gusto dell'acqua e sulla sua idoneità per scopi specifici, come la preparazione di cibi e bevande. La scelta dipende anche dalle esigenze del proprio organismo. Acque con bassi livelli di residuo fisso tendono ad avere un sapore leggero e pulito e a stimolare la diuresi, mentre quelle con un alto residuo fisso possono avere un sapore più minerale o salato e spesso sono consigliate agli sportivi.