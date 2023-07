Vacanze al mare, l’effetto dell’acqua salata sui capelli e i rimedi naturali

Durante il giorno, distesi sul lettino, in spiaggia, ma anche al tramonto, magari sorseggiando un cocktail ghiacciato e vedendo l’orizzonte, si può cogliere nell’aria un profumo naturale dolce e pungente allo stesso tempo. È quello della salsedine, presente naturalmente nell'acqua di mare che, una volta evaporata, lascia residui di sale cristallizzato. A livello chimico si tratta di un composto costituito principalmente da cloruro di sodio e da tracce di altri minerali e sali.

Sapore di sale

La salsedine dà un sapore speciale, letteralmente, alle vacanze estive al mare e ne caratterizza spesso i ricordi, evocando un senso di libertà e serenità impagabili. È però un fattore con delle conseguenze sul piano estetico, soprattutto per quanto riguarda pelle e capelli. Non mancano gli aspetti positivi, ma è bene correre ai ripari per quanto riguarda eventuali danni.

Benefici

- Se si desiderano capelli da sirena, voluminosi e dall'aspetto naturalmente ondulato, la salsedine è una preziosa alleata. Puoi anche creare uno spray al sale marino mescolando acqua e sale in un flacone spray. Spruzzalo sui capelli e lascia asciugare la chioma all’aria aperta. Oppure, anche nel resto dell’anno, potresti optare per prodotti specifici che contengono estratti marini. - La salsedine è composta da minerali come il magnesio, il potassio e il calcio che aiutano a idratare e rigenerare la pelle. L'esposizione moderata al sole insieme alla salsedine può migliorare la texture dell’epidermide – che però va sempre protetta in modo adeguato – e donare un aspetto più luminoso e radioso. - Della salsedine beneficiano anche le vie respiratorie. L'inalazione dell'aria marina può aiutare a liberare il naso chiuso e alleviare i sintomi di raffreddore e allergie stagionali. Dopo le passeggiate sulla battigia o sul lungomare, anche durante le giornate più fresche, potresti trovare sollievo ai disturbi respiratori. - Fare il bagno in acqua salata ha un effetto rivitalizzante. L'alta concentrazione di sali minerali può aiutare a stimolare il metabolismo e ridurre la fatica muscolare.

Danni

Gli effetti della salsedine hanno anche un rovescio della medaglia. - Questo composto salino può assorbire l'umidità dai capelli, lasciandoli secchi e disidratati. È ciò che spesso rende la chioma opaca e fragile e le ciocche sfibrate e soggette alla rottura. Se si hanno i capelli crespi, questi possono diventare ancor meno gestibili del solito. - Raggi solari e acqua marina tendono a schiarire lievemente i capelli, dando anche dei bei riflessi naturali. Tuttavia se sono state fatte tinte o sono stati eseguiti trattamenti chimici, la struttura capillare, oltre al colore che potrebbe risultare sbiadito e spento, potrebbe risentirne e indebolirsi. - L’accumulo di sale potrebbe irritare il cuoio capelluto, causando prurito e secchezza.

Protezione

- Prima dei bagni di sole e di mare, sarebbe sempre bene applicare un olio protettivo o una crema idratante sui capelli per formare uno strato protettivo. - In spiaggia e nelle vicinanze indossa un cappello o una bandana per coprire e proteggere la testa. Dopo il contatto con la salsedine, risciacqua pelle e capelli con acqua dolce per rimuovere il sale. Usa prodotti specifici per idratare i capelli, come maschere o balsami, per ripristinare l'umidità persa. - Limita l’esposizione eccessiva alla salsedine, soprattutto se i capelli sono già secchi o danneggiati. - Per prevenire la decolorazione, chiedi consiglio al tuo parrucchiere di fiducia e adopera sui capelli prodotti specifici e di qualità con filtri UV.

Rimedi naturali

In attesa di tornare in città e andare in un salone professionale, potresti provare degli impacchi naturali fai-da-te che possono essere un buon modo, nell’immediato, per idratare e nutrire i capelli messi a dura prova dalla salsedine. I più usati in questi casi – una o due volte alla settimana – sono impacchi all’olio di cocco, all’avocado, all’aloe vera o anche allo yogurt e al miele così come all’olio di oliva. Applica il composto che preferisci sui capelli, abbondando sulle parti più rovinate e secche, e lascia agire per almeno mezz’ora o per tutta la notte, indossando un’apposita cuffia. Poi risciacqua con cura rimuovendo i residui oleosi.