Acqua minerale italiana. Boom all’estero

L’acqua minerale italiana conquista il mondo. Nel 2024 il comparto ha registrato un vero exploit, con un aumento dell’export del 28,5%, toccando quota 1,4 miliardi di euro. Una performance che conferma il ruolo delle acque minerali come simbolo del Made in Italy di qualità. "Questo successo ribadisce il grande riconoscimento che le acque minerali italiane ottengono all’estero per la loro qualità e caratteristiche uniche, che le collocano a pieno titolo nel patrimonio dell’Italian way of life – sottolinea Ettore Fortuna (nella foto), vicepresidente e consigliere delegato di Mineracqua –. Ma a questa corsa all’eccellenza sui mercati esteri fa da contraltare un fenomeno paradossale in casa nostra: nella ristorazione italiana cresce l’uso di acque filtrate al posto delle minerali. Una pratica che mette a rischio la trasparenza e la qualità dell’offerta al consumatore. "È preoccupante assistere a una progressiva marginalizzazione del prodotto nella ristorazione italiana – conclude Fortuna –.Spesso viene sostituito da alternative prive di controlli adeguati".