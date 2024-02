Accordo record per il catalogo di Michael Jackson

Michael Jackson da record: la Sony ha raggiunto un accordo con gli eredi per acquistare la metà del catalogo musicale del cantante, in quella che dovrebbe essere la transazione di maggior valore della storia per il lavoro di un singolo musicista. L’intero catalogo di Jackson è stato valutato tra 1,2 e 1,5 miliardi di dollari: la transazione avrebbe così un valore di almeno 600 milioni, una cifra da Guinness anche se inferiore agli 800-900 milioni ipotizzati da Variety un anno fa, quando la trattativa era venuta a galla. L’accordo, di cui ha dato notizia Billboard, lascerebbe agli eredi notevole controllo sul materiale una volta ceduto il 50% delle quote, un punto che fino all’ultimo aveva tenuto in sospeso il negoziato. Jacko è morto nel 2009, a 50 anni, dopo aver venduto oltre 400 milioni di dischi.