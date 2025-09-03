Il Festival della Canzone italiana resta a Sanremo: Rai e Comune trovano l’accordo (dopo il Tar e 9 mesi di trattative)

Sanremo (Savona), 3 settembre 2025 – Mettete dei fiori nei vostri cantori. Il Festival della Canzone Italiana resta a Sanremo. “Dopo due giorni di proficuo e intenso lavoro, è stato raggiunto l'accordo tra Comune di Sanremo e Rai nell'ambito della fase negoziale relativa alla manifestazione d'interesse finalizzata all'individuazione del partner per l'organizzazione e la trasmissione del Festival della Canzone Italiana, che resta dunque nella Città dei Fiori”. Nove mesi di trattative, tra alti e bassi, chiuse da due giorni no-stop di confronto a Palazzo Bellevue, sulla riviera ligure. Poi la fumata bianca: il Festival non trasloca. Perché Sanremo è Sanremo.

Il Teatro Ariston di Sanremo tradizionale location del Festival della canzone italiana

Lo annuncia Viale Mazzini. La location era stata messa in discussione dopo le crescenti tensioni fra Comune e Rai legate agli accordi economici, soprattutto quelli sugli incassi pubblicitari. La delegazione di dirigenti Rai – composta da Francesco Spadafora (direttore Affari Legali e Societari), Williams Di Liberatore (Intrattenimento Prime Time), Davide Di Gregorio (Staff Amministratore Delegato), Paola Marchesini (Coordinamento Iniziative Strategiche e responsabile ad interim della Direzione Staff del Direttore Generale Corporate), Alberto Longatti (Risorse Televisive e Artistiche) – è stata ricevuta a Sanremo a Palazzo Bellevue dal sindaco Alessandro Mager e dagli assessori Alessandro Sindoni e Enza Dedali. Presenti anche il capo di Gabinetto del sindaco, Giulio Camillino, i componenti della commissione tecnica di valutazione, ovvero le dottoresse Rita Cuffini (dirigente al turismo, presidente della commissione), Monica di Marco (segretario generale, membro della commissione), Cinzia Barillà (dirigente servizi finanziari, membro della commissione) e il consulente legale avvocato Harald Bonura. La procedura amministrativa proseguirà nei prossimi giorni con i rispettivi passaggi istituzionali, tra cui anche nel Cda Rai, necessari per chiudere l'iter.

Nessun dettaglio al momento sull'intesa, anche per rispetto istituzionale: dopo il via libera in consiglio di amministrazione, nella prossima riunione del 18 settembre, l'accordo passerà al vaglio della Giunta di Sanremo per l'imprimatur definitivo. L’intesa mette la parola fine a una lunga trattativa, avviata dopo che la Rai ha risposto - come unico broadcaster - al bando predisposto dal Comune di Sanremo dopo la sentenza del Tar della Liguria del dicembre 2024 che aveva dichiarato illegittimo l'affidamento diretto della manifestazione canora, invitando a indire una manifestazione di interesse, confermata poi a maggio dal Consiglio di Stato.

Tra i punti salienti del bando, l'obbligo di riconoscere all'amministrazione un corrispettivo di almeno 6,5 milioni, oltre a una percentuale non inferiore all'1 per cento su tutti gli introiti derivanti dai proventi pubblicitari. Tra le clausole, anche la facoltà per il Comune, "senza costi, risarcimenti o indennità a carico dello stesso", di interrompere il rapporto con il partner "nel caso in cui una o più edizioni ottengano risultati d'ascolto inferiori di 15 punti rispetto alla percentuale media degli ascolti delle precedenti cinque edizioni del Festival". Tra i paletti più discussi, lo sfruttamento da un lato del marchio Festival della Canzone Italiana (depositato dal Comune) e dall'altro del format tv ideato dalla Rai.

Uno scoglio sul quale, in particolare, la trattativa a più riprese ha rischiato di arenarsi, tant'è vero che l'azienda di Viale Mazzini era pronta a mettere in campo un piano B: e già diverse amministrazioni si erano fatte avanti, da Torino a Napoli. Il bando è per l'organizzazione del festival nel triennio 2026-2028 con possibilità di proroga. La prossima edizione si svolgerà dal 24 al 28 febbraio.