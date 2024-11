Accordo Fiera Milano-MSeventy per un grande evento inclusivo ’Purple’: il nuovo segno dei tempi

Un ponte tra fashion, musica e communities internazionali: tutto questo e molto altro sarà ’Purple - Sign of the Times’, nuova fiera sbocciata dall’accordo tra M.Seventy e Fiera Milano, primo format B2C che svelerà lo story-telling della moda. L’obiettivo è rendere le giornate della Fashion Week milanese più inclusive con un grande evento aperto al pubblico che secondo le previsioni degli organizzatori dovrà raccogliere già al debutto 40mila presenze. Una fiera vera e propria in cui brand dei segmenti più contemporanei e di tendenza incrociano la fan base di grandi dj, cantanti e band. Tutto avverrà spazi di Fiera Milano (Rho) dal 26 al 28 settembre 2025.

"Da tempo – racconta Massimiliano Bizzi, presidente di M.Seventy – rifletto su quanto la moda abbia bisogno di un format inclusivo e questo è il momento perfetto per creare un appuntamento aperto anche ai non addetti ai lavori. Creare un ponte tra moda e musica significa offrire esperienze di grande qualità al pubblico che si riconoscerà nelle tendenze e nei valori degli artisti e dei marchi presenti. ’Purple - Sign of the Times’ debutterà a settembre con il suo calendario in Fiera Milano, ma sogno un fiorire di appuntamenti in tutta la città".

"L’obiettivo – conferma Roberto Foresti, vicedirettore generale di Fiera Milano – è consolidare Fiera Milano come punto di riferimento per l’intrattenimento, un settore in forte crescita. ’Purple - Sign of the Times’ rappresenta un punto di incontro inclusivo che ci permette di aprirci al nuovo".

A sostenere il progetto, oltre al Comune di Milano ci sono altri partner di assoluto rilievo. Warner Music Italia è già al lavoro per selezionare gli artisti che si avvicenderanno on stage. Radio 105 del Gruppo RadioMediaset trasmetterà live dalle piazze di Fiera Milano. Slam Jam, da anni punto di riferimento internazionale del mondo urban e contemporary, darà il suo contributo. Mentre Pezzo di Studio e Certo, due realtà di nuova generazione, cureranno la creatività e la comunicazione social. Tra i partner anche Beppe Angiolini come fashion consultant.

"È un onore per me essere riconosciuto come l’artista contemporaneo di Warner Music che, in questi anni, ha unito i mondi di moda e musica. Siamo promotori della cultura italiana" afferma Achille Lauro che plaude all’incontro tra mondo digitale e fisico. Per una vera e propria città, la Purple City in cui ogni azienda potrà avere la propria Purple House, una ’casa’ delimitata da confini, in cui ci sarà piena libertà di espressione.

Durante la Fashion Week, ’Purple - Sign of the Times’ accoglierà a Fiera Milano da mezzogiorno a mezzanotte, brand di punta della moda, musica e non solo, ognuno con uno spazio personalizzato per coinvolgere il pubblico in un’esperienza unica. "Sono entusiasta che Fiera Milano ospiti un format così innovativo e inclusivo" ha detto alla presentazione Alessia Cappello, assessora allo sviluppo economico e politiche del lavoro e moda del Comune di Milano.

Eva Desiderio