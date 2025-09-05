Accordi. Musica di Pace. Concerto in Abbazia

S’intitola ’Accordi. Musica di Pace’, il concerto che domani sera alle ore 19 risuonerà a Firenze all’Abbazia di San Miniato a Monte. Un evento di Cospe per la pace, il dialogo e la solidarietà nell’ambito dell’Estate Fiorentina, a conclusione di una tre giorni di incontro e riflessione tra cooperanti, attivisti e volontari Cospe da 20 Paesi del mondo.

Saranno la pianista italo-senegalese Oumoulkhairy Carroy (nella foto), la violista cubana Lidia Romero Rodriguez, la sassofonista italiana Giada Moretti, che compongono l’ensemble musicale tutto al femminile nato a Firenze nel 2023 Les Mi-Ladies, insieme alla cantante e direttrice del Coro Confusion, Benedetta Manfriani, e all’ospite speciale Kike Riascos, musicista colombiano e virtuoso della marimba, i protagonisti di un percorso sonoro originale pensato per l’occasione. ’Accordi’ vuole essere infatti un viaggio musicale che, attraverso la scelta e la reinterpretazione dei brani della musica popolare delle diverse tradizioni musicali del mondo, toccherà temi universali.

A fare da filo conduttore le note, le culture, le lingue e le storie di quelle popolazioni che maggiormente hanno subìto situazioni di marginalità, ingiustizia e discriminazione, dalla Palestina alla Colombia. Il concerto è a ingresso libero con prenotazione obbligatoria: www.cospe.org

Maurizio Costanzo