Accessi e biglietti Ecco come fare

L’accesso al Salone Nautico è in piazzale Kennedy. Chi

arriva nel capoluogo ligure in auto può uscire a Genova

Ovest o a Genova Est. In treno, meglio scendere alla stazione Brignole che si trova a 1,4 km di distanza. Comunque ci sono navette gratuite sia da Brignole (linea 10 barrata) che dalla stazione Principe (linea KA). I biglietti sono disponibili on line a 23 euro (+1 euro per la

prevendita). Ingresso free per i bambini fino a 12 anni e per

gli accompagnatori di visitatori con disabilità.