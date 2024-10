Abusi sessuali alle feste:. Sean Combs, sei nuove denunce

Sei nuove azioni legali sono state presentate in un tribunale federale di New York contro Sean “Diddy“ Combs; le denunce portano a un totale di 18 le azioni legali contro il re dell’hip hop. Le nuove sei cause per abusi sessuali sono state presentate a nome di due donne e quattro uomini, tra cui un ragazzo di allora 16 anni che afferma di esser stato costretto a spogliarsi e farsi toccare nel 1998 a uno dei White Parties del musicista nella sua villa di East Hampton; un altro accusatore, che lavorava ai White Parties come addetto alla sicurezza, sarebbe stato aggredito nel 2006; un’altra denuncia riguarda l’aggressione di Combs nel 2008 a un consulente di una casa di moda costretto a fare sesso sotto la minaccia di una pistola da Macy’s. Il caso più recente è del 2021: un uomo sostiene di esser stato drogato e aggredito da Combs con tre sconosciuti. Due donne affermno di esser state abusate dopo due feste, nel 2004 e nel 1995.